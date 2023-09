Produkcia slovenského priemyslu je aj naďalej v mínuse, týmto odvetviam sa však darilo

Priemyselná produkcia v júli na Slovensku medziročne poklesla o 5,3 %. Bol to už piaty mesiac od začiatku roka s pomalším medziročným výkonom. Celkovo z pätnástich sledovaných odvetví slovenského priemyslu sa medziročne spomalilo podľa Štatistického úradu SR až desať, vrátane väčšiny rozhodujúcich odvetví. Bilanciu prvého prázdninového mesiaca ovplyvnili celozávodné dovolenky niektorých veľkých podnikov.

Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil podľa úradu pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,4 %. Negatívny výsledok ovplyvnili aj dvojciferné poklesy, a to vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 13,3 %, či vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 12,2 %. Taktiež to bol pokles v ostatnej výrobe a oprave strojov, a to o 21,3 %.

Priemysel pred hlbším prepadom podľa úradu chránili dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia, najmä rast vo výrobe koksu a ropných produktov o 27,5 %, a to pod vplyvom bázického efektu minuloročnej nižšej základne. Ďalej to bola medziročne vyššia výroba elektrických zariadení o 7 % a tiež mierny rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,8 %.