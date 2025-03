Priemyselná produkcia na Slovensku sa výrazne prepadla, k zhoršeniu tentoraz prispela energetika

Slovenský priemysel začal rok 2025 s výrazným poklesom produkcie, ktorý bol najvýraznejší od konca roku 2022. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa produkcia priemyslu v januári po zohľadnení sezónnych vplyvov prepadla o 7,3 %, čo je najväčší medzimesačný pokles od prvej vlny pandémie v roku 2020. V medziročnom porovnaní bola produkcia nižšia o 5,2 %.

Energetika, ktorá minulý rok podporovala čísla priemyslu, tentoraz prispela k poklesu. Jej produkcia sa medziročne znížila o 17,8 %, čo predstavovalo takmer polovicu celkového medziročného poklesu priemyslu.

Rast bude tlmený dopadmi energetickej krízy

Detaily poklesu nie sú dostupné, ale podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka sa podozrenia pohybujú od prepadu energeticky náročných odvetví až po negatívne dopady zastavenia prepravy plynu cez Ukrajinu. Automobilový priemysel ostáva svetlým bodom, keďže jeho produkcia sa v januári medzimesačne zvýšila o 6 % a medziročne o 11,6 %.

Aj v tomto roku bude rast priemyslu podľa Koršňáka tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu. S postupujúcim rokom by však priemysel predsa len mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB. Tá by sa s miernym oneskorením mala podľa analytika postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe.

Kľúčové bude zotavenie európskej ekonomiky

Kľúčovým faktorom pre oživenie priemyselnej činnosti na Slovensku bude podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša predovšetkým očakávané zotavenie európskej ekonomiky, najmä Nemecka. Slovensko, ako malá a otvorená ekonomika, je citlivé na riziká obchodných vojen, ktoré môžu mať značný vplyv na našich výrobcov. Najbližšie mesiace pravdepodobne prinesú vysokú mieru neistoty, čo bude pre priemyselný sektor a exportérov predstavovať dodatočnú záťaž.

V Európe je tiež možné vidieť rastúcu snahu o zvyšovanie výdavkov na obranu, čo by mohlo v relatívne krátkom čase podľa Kočiša podporiť aj slovenský priemysel. Z dlhodobého hľadiska bude kľúčové zlepšiť konkurencieschopnosť celej EÚ, pričom efektívnosť priemyselných procesov, energetická bezpečnosť a dostupnosť kapitálu budú hrať rozhodujúcu úlohu.

Prechod k elektromobilite prináša vlastné výzvy

Ceny energií budú v nasledujúcich kvartáloch ovplyvňovať výkon priemyselnej produkcie. Spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce by malo podľa Kočiša významne pomôcť v oblasti dodávok elektriny, čo podporí celkové výsledky priemyslu.

Automobilový priemysel zostáva podľa neho kľúčovou súčasťou slovenskej ekonomiky, avšak hroziace clo zo strany Spojených štátov na európske automobilky by mohlo predstavovať vážny protivietor. Prechod k elektromobilite prináša vlastné výzvy, no očakáva sa, že v tomto roku pribudnú nové kapacity na výrobu elektrických vozidiel, čo by mohlo podporiť domácu produkciu aj export.