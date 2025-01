Volkswagen chce zvýšiť predaj elektrických áut, aby sa vyhol pokutám vo výške 1,5 miliardy eur v rámci prísnejších cieľov EÚ v oblasti emisií uhlíka. Uviedol to v utorok zdroj z prostredia nemeckého automobilového giganta.

Zníženie priemerných emisií

„Jeden a pol miliardy je riziko… To je pokuta, ktorej by sme čelili, teoretická suma, ak by sme neurobili vôbec nič,“ povedal zdroj pre AFP.

Od tohto roku Európska únia znižuje priemerné emisie, ktoré môžu produkovať nové vozidlá predávané v bloku, pričom automobilkám hrozia vysoké pokuty, ak ich nedodržia.

Významná výzva pre rok 2025

V samostatnom vyhlásení skupina 10 značiek, ktorá vlastní aj Audi, Škoda a Seat, uviedla, že predtým predstavené a pripravované plne elektrické modely pomôžu firme Volkswagen dosiahnuť cieľ EÚ.

„Niet pochýb o tom, že ciele na rok 2025 predstavujú obzvlášť významnú výzvu, pretože predaj elektrických vozidiel v tomto odvetví nespĺňa očakávania,“ uvádza sa vo vyhlásení Volkswagenu.