Hromadenie pracovných síl. Ďalší signál, že ekonomika má problém

Rapídny pokles spotreby energií v tunajších priemyselných firmách, klesajúce nové objednávky v priemysle, oslabenie nemeckej ekonomiky, od ktorej je Slovensko závislé.

K nepriaznivým indikátorom budúceho vývoja slovenského hospodárstva možno zaradiť aj najnovšiu informáciu o nedostatočnom využití pracovnej sily v podnikoch.

Manažéri ubrali z optimizmu

Manažéri tunajších firiem v konjunkturálnom prieskume pre Európsku komisiu od začiatku roka uvádzajú hromadenie nadbytočných pracovných síl v situácii, keď klesá dopyt po ich produkcii.

Vo februári vzrástol indikátor hromadenia pracovníkov v priemysle nad hodnotu 12, čím presiahol dlhodobý priemer o viac ako tri body a bol vyšší ako priemer za vlaňajší rok.

Manažéri v maloobchode tiež ubrali z optimizmu a indikujú hromadenie nevyužitej pracovnej sily nad minuloročnými hodnotami.

Opatrenia na stabilizáciu trhu práce

Firmy teda očakávajú, že ich produkcia sa zníži, ale pracovníkov neprepustia. Bolo by to drahé riešenie, keďže prepúšťanie a prípadný následný nábor po oživení ekonomiky je spojený so zvýšenými nákladmi.

Zadržiavanie nadbytočných zamestnancov spôsobí pokles produktivity, konkurencieschopnosti a ohrozuje stabilitu miezd a odmien vo firme. Hromadenie pracovných síl bolo nielen na Slovensku, ale takmer vo všetkých krajinách Európskej únie posilnené opatreniami na stabilizáciu trhu práce, ktoré boli prijaté počas pandemického obdobia.

Väčšina európskych trhov práce uviedla do praxe, rozšírila alebo zintenzívnila využívanie systému kurzarbeit. Nastavené pravidlá umožňujú trvalejší výskyt fenoménu hromadenia pracovných síl, ktorý znamená, že zamestnanosť sa neprispôsobuje zmenám vo výrobe.