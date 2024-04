dm sa odpája od fosílnych palív. Ambiciózny plán odpojenia sa od plynu sa napĺňa

Spoločnosť dm drogerie markt prijala na celoeurópskej úrovni ambicióznu stratégiu odpojiť celú sieť do roku 2030 od dodávky zemného plynu a v oblasti vykurovania a chladenia prejsť primárne na využitie najmodernejších technológií v oblasti systémov VRV, ktoré majú funkciu tepelného zdroja a zároveň slúžia ako chladiaci systém. Cieľom tohto ekologického kroku je dekarbonizácia a udržateľnosť, na ktorú sa v dm kladie dôraz už dlhé roky. Úplné odpojenie prevádzok dm vo všetkých krajinách dm od fosílnych palív má byť realizované do konca obchodného roka 2029/30, a to k 30. septembru 2030. Od júna 2023 do apríla 2024 dm na Slovensku odpojila od fosílnych palív celkovo 17 starých filiálok a plánuje s odpájaním pokračovať aj naďalej. Tieto filiálky boli prestavané tak, aby pri vykurovaní obchodných aj vedľajších priestorov využívali elektrickú energiu namiesto zemného plynu.

„Znižovanie napojenia dm drogerie markt na fosílne palivá je dôležitým krokom pri riešení klimatickej zmeny, keďže jedným z hlavných zdrojov otepľovania sú práve fosílne palivá. Tento nový typ investícií znamená pre nás v dm, ako aj pre našich zákazníkov, vo viacerých smeroch väčšiu nezávislosť, väčšiu udržateľnosť, zdravšie prostredie a aj vysokú kvalitu kozmetiky a potravín vďaka optimálnej teplote a vlhkosti v prevádzkach,“ povedaj Juraj Charvát, prokurista spoločnosti dm drogerie mart.

Dm má na Slovensku v súčasnosti 159 filiálok, z ktorých aktuálne 64 využíva na kúrenie iba elektrickú energiu. Na tento účel využíva VRV systém, a to konkrétne tepelné čerpadlo s kontinuálnym vykurovaním DAIKIN VRV IV+ . V aktuálnom obchodnom roku dm uviedla do prevádzky nový sklad v LC Prologis s plochou 30 000 m2, ku ktorému patria aj administratívne vstavky s celkovou plochou 4 300 m2. Skladová plocha využíva na kúrenie aj chladenie Rooftopy od spoločnosti Lennox, doplnené o splitové jednotky Daikin. Rovnako plochy určené na administratívu a riadenie skladu vykuruje čisto elektrickou energiou, ktorá slúži aj na prípravu TÚV. V nasledujúcom obchodnom roku plánuje dm odpojiť ďalších 20 filiálok. Celý proces je náročný z hľadiska komunikácie s prenajímateľmi a hlavne pri starších objektoch komplikuje proces nedostatočná technická dokumentácia.

Filiálky, ktoré boli v roku 2023 prestavané tak, aby využívali energiu vďaka systému DAIKIN VRV IV+:

dm Partizánske (Nitrianska ul.)

dm StopShop Trenčín (Belá)

dm StopShop Dubnica nad Váhom (Obchodná ul.)

dm S1 Čadca

dm Michalovce (Sobranecká cesta)

dm StopShop Prešov (Sekčov)

dm Komárno (Bratislavská cesta)

dm Považská Bystrica (ul. SNP)

dm StopShop Bratislava – Rača (Púchovská ul.)

dm Family Center Vranou nad Topľou (ul. Duklianskych hrdinov)

dm Nové Zámky (Nitrianska cesta)

dm Bratislava (Vrakunská ul.)

dm Piešťany (Nikola Teslu)

dm Martin (Jilemnického ul.)

dm Dolný Kubín

Filiálky, ktoré boli v roku 2024 prestavané tak, aby využívali energiu vďaka systému DAIKIN VRV IV:

dm Senec (Lichnerova ul.)

dm Trebišov (Ul. M. R. Štefánika)

Systémom DAIKIN VRV IV+ sú zabezpečené aj novootvorené filiálky od roku 2023 až po súčasnosť:

dm Bytča (Hlavná ul.)

dm Ružomberok (Zárevúca)

dm Prešov (Ul. Arm. Gen. L. Svobodu)

dm Sládkovičovo (Fučíkova ul.)

dm Rínok Rača Bratislava

dm Klokan Chorvátsky Grob

dm Bory Mall Bratislava

dm RGB Pezinok

Skratka VRV (variable refrigerant volume), prípadne označovaná aj ako VRF (variable refrigerant flow), je technológia vynájdená spoločnosťou DAIKIN v roku 1982. Poskytuje možnosť klimatizácie a vykurovania s integrovaným riadiacim systémom, ovládaným a udržiavaným z jedného miesta. Je vhodná najmä pre stredne veľké a väčšie komerčné priestory, čiže tam, kde už nepostačuje rezidenčný, takzvaný „multi-split“ systém, známy z klasických inštalácií v byte alebo rodinnom dome, kde jedna vonkajšia jednotka spravidla obsluhuje 1 až 5 vnútorných jednotiek. Variabilný prietok chladiva vo VRV systéme umožňuje v každej jednotlivej miestnosti (zóne) nastaviť a udržiavať rôzne požadované teploty. Tento systém znižuje spotrebu elektrickej energie optimalizáciou svojho výkonu, keď sa automaticky a okamžite prispôsobuje aktuálnym sezónnym požiadavkám – v prechodných obdobiach alebo v nočných hodinách môže ísť systém na minimálny výkon, pretože nepotrebuje toľko chladiť či vykurovať, a naopak, keď sa vonkajšia teplota rýchlo zmení, systém okamžite reaguje a zabezpečí potrebný prísun tepla či chladu.

PRÍNOSY NOVÝCH INVESTÍCIÍ PRE ZÁKAZNÍKOV A SPOLUPRACOVNÍKOV dm

Nezávislosť

Dm sa „odstrihnutím“ od plynu stáva úplne nezávislou od dodávok tejto suroviny a na vykurovanie a chladenie bude potrebovať čisto dodávku elektrickej energie. Rovnako sa stáva nezávislou od dodávok tepla od lokálnych prenajímateľov priestorov, a má tak celoročne pod svojou kontrolou optimálnu teplotu aj vlhkosť potrebnú na správne skladovanie kozmetiky aj biopotravín v predajniach.

Udržateľnosť

Dm využitím systémov VRV na chladenie aj vykurovanie:

znižuje uhlíkovú stopu (emisie CO2),

má priestor priebežne zvyšovať podiel nakúpenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov,

napĺňa tak ambiciózne ciele na úrovni skupiny dm aj na úrovni Slovenska a Európskej Únie,

šetrí energiu spotrebovanú na vykurovanie aj chladenie z titulu inštalácie moderných technológií s najvyššou dostupnou účinnosťou COP (coefficient of performance) na trhu,

sieť dm drogerie markt vďaka tomu spotrebuje menej elektrickej energie na výrobu tepla aj chladu ako v minulosti.

Aktuálne prebiehajú v dm rokovania aj čo sa týka montáže fotovoltických panelov na strechy ôsmich filiálok a aj centrálneho skladu, čo opäť podporí udržateľné kroky v dm.

Zdravé prostredie

Vďaka novým investíciám sa dm stará o zdravé prostredie pre svojich zamestnancov aj zákazníkov. Parametre ako filtrácia vzduchu, pravidelné čistenie a výmena filtrov v zariadeniach a celoročne stabilná teplota a vlhkosť v prevádzkach sú kľúčovými faktormi pre zdravie tak pre všetkých návštevníkov, ako aj spolupracovníkov dm. „Tím dm drogerie markt sa príkladne stará o kvalitu vzduchu a zdravé nákupné prostredie vo svojich predajniach. Vysoký štandard potvrdzuje fakt, že čistenie vzduchotechniky sa vykonáva na všetkých prevádzkach minimálne dvakrát ročne, dokonca tam, kde je to potrebné, aj častejšie. Túto sezónu sme ako novinku implementovali servisný modul, ktorý v prípade každého zariadenia sleduje celý životný cyklus a pomáha tak predchádzať poruchám alebo výpadkom v sieti. Pri servise zároveň vyhotovujeme fotodokumentáciu o vyčistení aj oprave každého jedného stroja a filtra, ktoré následne tím dm drogerie markt prostredníctvom on-line aplikácie kontroluje,“ povedal Marian Driensky, CEO spoločnosti ABC KLIMA.

Rovnako boli v najviac navštevovaných filiálkach a v administratívnych priestoroch zabezpečené žiariče UV-C Upper Air, ktoré pomáhajú udržiavať priestory čistejšie a bezpečnejšie tak pre spolupracovníkov, ako aj pre zákazníkov či obchodných partnerov.

Vysoká kvalita kozmetiky aj potravín

Dm je známa vysokým dôrazom na kvalitu všetkých produktov, ktoré v sieti svojich predajní ponúka. Všetky nové inštalované technológie umožňujú vzdialený monitoring a centrálne ovládanie optimálnej teploty aj vlhkosti v prevádzkach a tým zabezpečujú, že kozmetika, ako aj všetky biopotraviny sú udržiavané v top kvalite, až kým si ich zákazník odnesie domov.

Nové logistické centrum v Senci

Kľúčovou investíciou v rámci siete dm bola aj výstavba nového moderného logistického centra v Senci. Všetky produkty sú tu celoročne skladované v optimálnych podmienkach, až kým sa dostanú na pulty predajní. Zaujímavosťou bola inštalácia 12 kusov kľúčovej chladiacej technológie na strechu logistického centra helikoptérou. Ako inštalácia prebiehala, si môžete pozrieť v nasledovnom videu:

