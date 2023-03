Automobilový priemysel v strednej Európe sa trápi a analytici upozorňujú, že Čínu bude ťažké dobiehať

Dôležitým odvetvím pre náš región je sektor automotive. Automobilový priemysel sa však v strednej Európe naďalej podľa analytikov VÚB banky trápi. Začala to pandémia, ktorá v neskoršej rastovej fáze spôsobila nedostatok čipov a iných komponentov, vojna na Ukrajine zasa napríklad nedostatok káblových zväzkov.

„Našťastie, vývozy slovenských producentov do Ruska pred vojnou tvorili len zhruba tri percentá našej produkcie,“ uvádzajú analytici VÚB.

Konkurencia z Číny je horšia

Horšia je však podľa nich konkurencia z Číny, ktorá sa vlani dotiahla na druhého najväčšieho svetového exportéra, a to Nemecko. Čínske autá sú už oveľa kvalitnejšie ako v minulosti a zároveň stále citeľne lacnejšie ako západná produkcia. Nestáva sa pritom často, aby krajiny stratené trhové podiely dokázali znovu získať.

Osud spaľovacích motorov by ešte mohli podľa analytikov aspoň čiastočne zachrániť syntetické takzvané e-palivá, vyrábané z vodíka a oxidu uhličitého. Oxford Economics pre tento rok ešte na Slovensku predpokladá ďalší pokles výroby, najmä finálnych áut, no v roku 2024 a 2025 by malo prísť svižné zotavenie.

Iné problémy môžu pretrvávať

Slabý rok 2023 pre automobilky predpovedá aj The Economist. Aj keby celosvetové predaje áut mohli vzrásť, stále však budú výrazne zaostávať za doteraz rekordným rokom 2019. A to najmä v segmente firemných vozidiel.

Aj keď nedostatok čipov sa zmierňuje, iné problémy dodávateľských reťazcov môžu stále pretrvávať, spolu s dopytom v krajinách s vysokou infláciou, ktorá ukrajuje z kúpyschopnosti firiem i domácností.

„Nezdieľame však drsný pesimizmus kolegov z Oxford Economics pre automobilový priemysel na tento rok,“ konštatujú analytici VÚB. Jednak pre ich nesúlad s optimistickou prognózou pre Nemecko, ktoré je slovenským najdôležitejším obchodným partnerom.

Slovenské automobilky sa síce budú podľa analytikov pripravovať na produkciu nových modelov, čo ich výrobu v tomto roku obmedzí, v horizonte niekoľkých štvrťrokov by to však už mohlo priniesť dlho očakávané oživenie.

Vyšší rast by mohli mať elektrické autá

Vyšší ako priemerný rast by mali zaznamenať podľa analýzy VÚB elektrické vozidlá. V tomto segmente znova dominuje Čína, ktorá ich výrobu aj dotuje. Naopak, Nemecko ich podporu zmenšilo.

Ich výroba je o niečo jednoduchšia na časť motora, a tak aj na pracovné sily, väčší podiel pridanej hodnoty v nich tak bude tvoriť, okrem batérií, elektronika a softvér.