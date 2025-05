Americké clá vo výške 500 percent by mohli zastaviť obchod, varujú slovenskí priemyselníci

Zavedenie 500-percentných ciel zo strany Spojených štátov na dovoz z krajín nakupujúcich ruské energetické suroviny by prakticky znamenalo koniec obchodu. Upozorňujú na to slovenskí zamestnávatelia združení v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

„Návrh na zavedenie 500-percentných ciel ide do takých čísel, že prestáva byť podstatné, či hovoríme o 100, 200 alebo 1000 percentách. Od určitého bodu je to jedno, takéto clo znamená fakticky koniec obchodu. A ak by sa naozaj zaviedlo, výrazne by zasiahlo slovenský priemysel,“ uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Najviac by utrpeli podľa neho firmy z automobilového sektora a ich dodávatelia. Výrobcovia pneumatík, káblových zväzkov, prevodoviek, strojov, elektrických zariadení, chemických produktov, plastov a logistických služieb. Časť z nich exportuje priamo do USA, ďalšie sú súčasťou dodávateľských reťazcov európskych výrobcov, ktorých finálne produkty smerujú na americký trh.

„Zároveň však treba zdôrazniť, že zatiaľ ide o návrh. Už mnohokrát sa ukázalo, že medzi prvým politickým vyhlásením a tým, čo sa naozaj zavedie, býva veľký rozdiel. To, čo dnes znie ako jasné rozhodnutie, môže o týždeň vyzerať inak. Aj preto považujeme za dôležité počkať na konkrétnu podobu opatrení a zbytočne nepredbiehať realitu,“ konštatoval Lasz.