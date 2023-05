Zväz pekárov vyzýva poslancov k podpore kompenzácie zvýšených príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vyzýva poslancov NR SR, aby podporili kompenzácie zvýšených príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky.

Zdražovanie u všetkých výrobcov

Výrazné navýšenie nákladov, nakoľko 80 percent práce prebieha práve v tomto období, by sa premietlo do zvýšených cien. Zdraženie by sa týkalo všetkých výrobcov čerstvých potravín. Informoval o tom v tlačovej správe Milan Lapšanský predseda predstavenstva SZPCC.

„Vyzývame všetkých poslancov NR SR, aby podporili novelu zákon o sociálnom poistení, ktorá čiastočne rieši situáciu spôsobenú zvýšením príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky zo začiatku roka,“ upresnil Lapšanský.

Dodal, že z financií, ktoré by na navýšených príplatkoch museli pekári zaplatiť, by až 52 percent smerovalo štátu vo forme daní a odvodov.

Odpustenie odvodov

Poslanecký návrh o sociálnom poistení zabezpečuje odpustenie odvodov nad rámec minimálnej mzdy pre potravinársky sektor.

Navrhované opatrenie by zmiernilo dopady zvýšenia príplatkov za takúto prácu pre pandémiou i energetickou krízou mimoriadne zasiahnutý pekársky sektor do konca roku 2023. Zväz bude o systémových opatreniach ešte s vládou rokovať.

„V prípade, že by novela tohto zákona nebola v Národnej rade schválená a nevstúpila by do účinnosti od 1. júla 2023 ako je navrhované, znamenalo by to zvýšenie cien pekárskych výrobkov, keďže náklady na prácu tvoria najpodstatnejšiu časť nákladov na našu výrobu. My naše ceny zvyšovať nechceme. Ak však štát v súčasnej kritickej situácii bude pekárov oberať o ešte viac peňazí ako doteraz a nijako nepomôže, budeme našim spotrebiteľom jasne ukazovať, ktorí poslanci a poslankyne, z ktorých strán hlasovali proti a sú tak priamo spoluzodpovední za zvýšené ceny potravín,“ uzavrel Lapšanský.