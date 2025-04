Značka Billa Premium opäť potvrdila svoju kvalitu, získala ocenenia v prestížnej európskej súťaži

Značka Billa Premium opäť potvrdila svoju kvalitu a získala dve ocenenia v prestížnej súťaži European Private Label Awards (EPLA) 2025. Ako uviedla Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v obchodnom reťazci Billa Slovensko, táto súťaž oceňuje najvplyvnejšie privátne značky v Európe a kvalitu ich značky po roku opäť uznala porota v medzinárodnej súťaži.

„V potravinách našej značky Billa Premium prinášame zákazníkom tú najvyššiu možnú kvalitu vyrobenú z prvotriednych surovín. Aj vďaka týmto produktom si ľudia môžu svoj život doslova vychutnať. Navyše neustále sledujeme trendy a inovácie, aby sme dokázali prinášať stále nové gastronomické zážitky,“ povedala Dekker.

Billa Premium bola ocenená za polené hrušky v sirupe s jemným vanilkovým tónom v kategórii Trvanlivé potraviny a za nepečené zázvorovo-kokosové sušienky v kategórii Cukrovinky. Oba produkty vynikli svojou chuťou, inovatívnym konceptom a vysokou kvalitou. Citrónovo-zázvorová omáčka a limoncello postúpili do finále v kategóriách Omáčky a dochucovadlá a Alkoholické nápoje.

Dekker dodala, že novinkou súťaže sú aj vysoko odporúčané produkty, medzi ktoré zaradili odborníci z Billa premium figovo-horčicovú omáčku, belgické vafle a pane guttiau – sardínske chlebové placky. „Zisk tohto ocenenia druhý rok po sebe je pre nás veľkým zadosťučinením a potvrdením, že prinášame zákazníkom najvyššiu možnú kvalitu,“ uzavrela Dekker.

European Private Label Awards, organizovaná časopisom ESM: European Supermarket Magazine, hodnotí produkty na základe chuti, inovatívnosti a prezentácie od roku 2017. Okrem úspechu v EPLA 2025 už Billa tento rok stihla zabodovať aj vo svetovej súťaži Salute to Excellence Awards, a to so svojou ďalšou privátnou značkou – Bon Via Bio.