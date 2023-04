Vlčanovo ministerstvo vyzýva politikov k spoločenskej zodpovednosti, obchodníci dodržiavajú podpísanú Deklaráciu 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyzýva politikov, aby aj napriek prebiehajúcej politickej kampani zvažovali svoje tvrdenia, ktoré majú negatívny vplyv na občanov a na život v tejto krajine.

Tlmenie potravinovej inflácie

Politická zodpovednosť a kultúra, respektíve ich zmena je niečo, čo podľa MPRV SR volila väčšina ľudí v tejto krajine pri posledných voľbách. Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Predseda NR SR Boris Kollár v diskusnej relácii TA3, povedal, že Protiinflačná garancia je podvod na spotrebiteľoch. Ministerstvo uviedlo, že iniciatívu obchodníkov agorezort podporil a 17. marca vyhlásil spolu so zástupcami obchodných reťazcov.

Cieľom iniciatívy Protiinflačná garancia bolo a je tlmenie potravinovej inflácie. MPRV SR už viac ako rok analyzuje spotrebiteľské a odbytové ceny na mesačnej báze pri 13 druhoch základných potravín.

Analýza ukázala, že obchodníci dodržiavajú podpísanú Deklaráciu a k cenotvorbe základných potravín pristupujú tak, že si nenavyšujú marže. Protiinflačná garancia má za sebou prvý mesiac a momentálne fungovanie na MPRV SR analytici vyhodnocujú.

Riešenie cien

Ministerstvo ďalej informuje, že nikto z politikov nepriniesol návrh na riešenie cien potravín a spomalenie vývoja potravinovej inflácie.

„Slovenskí politici by si okrem politického marketingu mohli začať osvojovať aj základné pojmy z ekonómie. Vhodne by sa tak potom mohli vyjadrovať k témam pri víkendových diskusiách v médiách. Tento raz sa do siete politického populizmu zaplietol druhý najvyšší ústavný činiteľ,“ upresnilo ministerstvo.

Dodalo, že im je úprimne ľúto, ak je takéto triviálne ekonomické opatrenie nad možnosťami vnímania predsedu Kollára.

„Bohužiaľ sa iniciatíva stala politickým terčom, kde jednotlivé politické subjekty zabúdajú na konečného užívateľa tejto iniciatívy, a tým je spotrebiteľ“.