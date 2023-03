Protiinflačná garancia je garancia zdražovania, tvrdí Pellegrini a v zvyšovaní cien potravín sme tretí najhorší v EÚ (video)

Slovensko je dnes v zdražovaní potravín treťou najhoršou krajinou v Európskej únii. Za tento stav nesie zodpovednosť podľa predsedu strany Hlas – sociálna demokracia Petra Pellegriniho poverený predseda vlády SR Eduard Heger.

Prudký rast cien potravín

Pellegrini vyzýva Hegera, aby sa vrátil zo zahraničného myslenia a začal túto akútnu situáciu okamžite riešiť a aby vláda začala tomuto problému venovať pozornosť.

Kabinet by mal pripraviť v skrátenom legislatívnom konaní sumár zákonov a opatrení, ktoré by mohli zastaviť tento prudký rast cien potravín.

Protiinflačná garancia je garancia zdražovania

Pellegrini sa ďalej na tlačovej besede vyjadril, že Protiinflačná garancia je garancia zdražovania. „Naša strana požiadala Protimonopolný úrad SR, aby prešetril zo strany obchodných reťazcov, či neprišlo ku kartelovej dohode, kde by sa potichu dohodli, za koľko budú každý tovar predávať tak, aby všetci zarobili a nespustili by tým konkurenčný boj medzi sebou, ktorý by mohol ohroziť ich zisky,“ uviedol predseda strany.

Dodal, že práve preto sa dohodli a ľudom sa to snažia predať ako zásadný obrat a boj proti zdražovaniu potravín. „Je to absolútne nepravda, marketingový ťah a klamstvo,“ dodal Pellegrini.