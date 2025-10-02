Višňovský: Značka kvality garantuje spotrebiteľovi, že dané potraviny sú čerstvé, bezpečné, kvalitné a vyrobené z domácich surovín - ROZHOVOR

Značka kvality je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bola uvedená do užívania v roku 2004. Čo je presne Značka kvality, aký je jej hlavný cieľ a filozofia, o tom sme sa rozprávali s Ivanom Višňovským, generálnym riaditeľom Sekcie potravinárstva a obchodu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
„Značka kvality je národný program na podporu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Jej hlavným cieľom je podporiť domácu produkciu a spotrebu domácich potravín,“ hovorí v úvode Višňovský s tým, že ide o štátom podporovanú oficiálnu značku.
Ako upresnil, o pridelení Značky kvality konkrétnemu výrobku a výrobcovi rozhoduje vo finále minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na návrh odbornej komisie, ktorá je zložená zo zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, ale aj zástupcov Štátnej veterinárnej potravinovej správy a ďalších orgánov úradnej kontroly.
Značka kvality oslávila na Agrokomplexe 2025 dve desaťročia podpory domácich potravín
Generálny riaditeľ zároveň vysvetlil proces na získenie Značky kvality. „Výrobca si podá bezplatnú žiadosť o udelení Značky kvality. Prebehne kontrolný proces zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá preskúma technologický proces, ako sa potravina vyrába a z akých surovín. Následne dá odporúčanie tejto komisii, ktorá ešte všetky prihlásené výrobky, ktoré prešli prvým stupňom kontroly hodnotí zo senzorického hľadiska a dáva návrh ministrovi na udelenie alebo neudelenie Značky kvality,“ uviedol.
Medzi tri kľúčové kritériá na udelenie Značky kvality patrí požiadavka, že celý výrobný proces musí prebiehať na Slovensku. Ďalej, že potraviny musia byť vyrobené minimálne 75 percent z domácej slovenskej suroviny a musí sa jednať o značkový výrobok u konkrétneho výrobcu. Hlavným zmyslom Značky kvality je zároveň odlíšiť slovenské výrobky od tých dovozových, pretože na slovenskom trhu viac ako 50 percent predaných potravín pochádza z dovozu.
V rozhovore s Ivanom Višňovským sa ďalej dozviete:
- Aký je hlavný cieľ a filozofia Značky kvality
- Ako môže zákazník jednoducho rozpoznať produkty so Značkou kvality
- Aké sú podmienky a proces na získanie Značky kvality
- Koľko slovenských producentov dnes Značku kvality využíva
- Ako Značka kvality prispieva k podpore domácej produkcie a sebestačnosti
- Kam by sa mala Značka kvality posunúť v najbližších rokoch