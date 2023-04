Veľkonočný nákup vyjde Slovákov drahšie. Pripravte si takmer 100 eur, okrem vajec zdraželi aj ďalšie potraviny

Za veľkonočný nákup vybraných potravín si tento rok Slováci priplatia približne 30 %.

„Dnes za uvedený nákup potravín zaplatíme zhruba 95 eur, vlani nás ale tento istý nákup vyšiel 73 eur,“ skonštatovala analytička 365.bank Jana Glasová.

Aj analytička Wood & Company Eva Sadovská uviedla, že tohtoročné veľkonočné sviatky nás vyjdú podstatne drahšie ako pred rokom.

Ceny potravín išli prudko nahor

Najvýraznejší medziročný nárast vo februári zaznamenali podľa údajov Štatistického úradu SR slepačie vajcia, a to až o 81 %.

„Nasleduje cukor, kryštálový aj práškový, ktorý je drahší ako vlani o 67 až 74 %. Cenový rast vyšší ako 50 % dosiahli ešte zemiaky, cibuľa a rastlinný olej,“ vymenúva Glasová.

Pšeničná múka je oproti vlaňajšku drahšia o 44 %, cestoviny o 38 %, rožky o 35 % a chlieb zhruba o 30 %. Výraznému zdražovaniu čelia podľa analytičky aj mliečne výrobky.

Čo sa týka mäsa a mäsových výrobkov, tak najvýraznejší nárast ceny si pripísalo kurča, a to o 38 %. Kuracie prsia zdraželi o niečo miernejšie, a to o 29 %. Bravčové mäso je medziročne drahšie o 27 až 36 %. Ceny šunky, salámy a klobásy sú vyššie približne o 30 %. No a hovädzie mäso si pripisuje zvýšenie ceny o 24 až 27 %.

Pozor na rôzne lákadlá a akcie

„Ideálne je, ak veľkonočné výdavky Slováci vykryjú len z príjmov v danom mesiaci, prípadne z vytvorenej rezervy na udalosti, s ktorými počas roka počítate,“ odporúča Linda Valentín z Partners Group. Dodáva, že ak si počas roka vytvárame rezervu na ročné výdavky, mali by sme mať na tieto sviatky peniaze pripravené.

Pokiaľ si rezervu ľudia netvoria v dostatočnej výške, je lepšie sa v určitých výdavkoch podľa odborníčky uskromniť.

Je dobré vytvoriť si nákupný zoznam a plán celkových výdavkov. „Držte sa pripraveného zoznamu a vyhradeného rozpočtu. Dávajte si pozor, aby ste nepodľahli rôznym lákadlám a akciám v obchodoch,“ radí Linda Valentín.

Nenakupujte hladní

Sadovská odporúča stanoviť si maximálnu sumu, ktorú na veľkonočné nákupy môžeme minúť. Nie je podľa nej na škodu mať prehľad o cenách konkrétnych potravín. „Nikdy nenakupujte s prázdnym žalúdkom. Hladný zákazník často nakúpi aj to, čo nepotrebuje,“ varuje Sadovská.

Niektorí Slováci sa dopúšťajú v rámci akýchkoľvek sviatkov chyby, zadlžujú sa. „Hoci v prípade veľkonočných sviatkov nejde o tak častý jav ako v prípade vianočných sviatkov, siahnuť po úvere by sme rozhodne nemali,“ upozorňuje Sadovská. Aj veľkonočné sviatky sú tu podľa nej každý rok a mali by sme na ne myslieť už v predstihu.

Slováci sa plánujú uskromniť

Avšak ako ukázal reprezentatívny prieskum agentúry 2muse pre Poštovú banku, Slováci sa v porovnaní s predošlým rokom plánujú počas Veľkej noci viac uskromniť.

Môžu za to vysoké ceny potravín, aj neistá ekonomická situácia. Polovica respondentov je na oslavu Veľkej noci ochotná minúť do 100 eur, čo je oproti minulému roku pokles.

Neprídu si tak na svoje ani šibači, tých neplánuje odmeniť takmer 60 % opýtaných. Peňažnou výslužkou maximálne do výšky 10 eur poteší šibačov len 27,5 % našincov.