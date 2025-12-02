Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na výživu ByHeart po výskyte botulizmu u dojčiat v USA

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) informoval o výskyte botulizmu u dojčiat v Spojených štátoch amerických, ktoré konzumovali dojčenskú výživu značky ByHeart Whole Nutrition. Na riziko upozornila medzinárodná sieť INFOSAN, ktorá združuje orgány zodpovedné za bezpečnosť potravín.
Stiahnuté z trhu
Podľa dostupných informácií boli všetky šarže výživy určené pre dojčatá vo veku od nula do dvanásť mesiacov stiahnuté z amerického trhu a spotrebitelia v USA boli vyzvaní, aby produkt prestali okamžite používať. Výrobok sa predával online prostredníctvom viacerých platforiem, vrátane Amazonu, a bol tak dostupný aj mimo územia Spojených štátov.
Potravinárska komora žiada zjednotenie kontrolných orgánov, súčasný systém považujú za neefektívny
ÚVZ SR preveril európsky systém rýchleho varovania pre potraviny RASFF, pričom aktuálne neeviduje žiadne hlásenie týkajúce sa uvedenej výživy. Zároveň nemá informáciu, že by sa výrobok nachádzal na trhu v Slovenskej republike.
Zvýšená opatrnosť
Žiadny podnikateľský subjekt podľa úradu neoznámil jeho distribúciu, napriek tomu upozorňuje spotrebiteľov, aby produkt nekonzumovali ani ho nenakupovali prostredníctvom online predajných kanálov ako Amazon či Walmart. ÚVZ SR vo všeobecnosti neodporúča konzumovať potraviny, ktoré neboli schválené pre trh Európskej únie.
Obchodníci nie sú príčinou potravinovej inflácie, Zväz obchodu označil obvinenia ako politickú hru
Zároveň požiadal colné orgány, aby v prípade záchytu súkromného dovozu výživy ByHeart pri vstupe na územie EÚ nebola potravina prepustená do režimu voľného obehu.
Úrad verejného zdravotníctva vyzýva spotrebiteľov na zvýšenú opatrnosť, najmä v prípadoch, ak ide o výrobky určené pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva – dojčatá.