Potravinárska komora žiada zjednotenie kontrolných orgánov, súčasný systém považujú za neefektívny

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o potravinách, ktorý má presnejšie určiť kompetencie v oblasti úradnej kontroly medzi jednotlivé inštitúcie.
Potravinárska komora Slovenska dlhodobo volá po systémovej zmene a vyzýva na vytvorenie jednotného kontrolného orgánu. Upozorňuje, že aktuálny model s viacerými inštitúciami je v rámci Európskej únie skôr výnimkou, neefektívne zaťažuje verejné financie a komplikuje dohľad nad potravinami.
Jasné a transparentné rozdelenie právomocí
Zákon by mal podľa dôvodovej správy zabezpečiť jasné a transparentné rozdelenie právomocí medzi orgánmi, ktoré sa zaoberajú kontrolou potravín.
Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré zverejnil v správe „Kontrola bezpečnosti potravín v SR“ z roku 2023, súčasný právny rámec vymedzuje kompetencie príslušných úradov nejednoznačne a vedie k vzniku tzv. „šedých zón“.
Tie predstavujú prevádzky, ktoré síce prechádzajú kontrolou, no v zákone chýba presné určenie, ktorý orgán je za ich kontrolu zodpovedný.
Komora požaduje zjednotenie kontrol
Potravinárska komora opakovane požaduje zjednotenie kontrol pod jednu strechu. Na podobný krok apeluje aj Európsky dvor audítorov, ktorý vo svojej osobitnej správe 23/2024 s názvom „Označovanie potravín v EÚ – Spotrebitelia sa môžu stratiť v bludisku etikiet“ upozornil, že systémy kontroly v členských štátoch sú často zbytočne zložité a ich roztrieštenosť znižuje efektivitu.
V prípade Slovenska sú na úrovni štátu zodpovedné dve hlavné inštitúcie – Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.
Regionálne štruktúry však zahŕňajú až 76 orgánov – 40 regionálnych veterinárnych správ a 36 úradov verejného zdravotníctva. Pre porovnanie, v Českej republike kontrolu vykonáva Státní zemědělská a potravinářská inspekce prostredníctvom jedného ústredného a siedmich regionálnych inšpektorátov.
Chýbajú kontrolóri
Zložitosť systému v SR navyše umocňuje fakt, že kontrolu potravinového práva vykonávajú aj ďalšie organizácie spadajúce pod rezort pôdohospodárstva, ako napríklad Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky či Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia.
Štát pritom deklaruje nedostatok kontrolórov pre nízke platové ohodnotenie, no zároveň prevádzkuje rozsiahlu sieť inštitúcií, ktorých chod si vyžaduje nemalé výdavky.
„Považujeme za neefektívne, že ten istý zákon o potravinách kontrolujú paralelne dve inštitúcie – veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva. Zatiaľ čo na strane výrobcov často stojí len jeden človek, ktorý musí zvládať komplexné predpisy, zo strany štátu sa do kontroly zapája množstvo úradníkov. Takýto systém vytvára nadmernú administratívnu záťaž pre podnikateľov a plytvá verejnými prostriedkami,“ upozornila Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.
Komora má záujem rokovať s Takáčom
V rámci medzirezortného pripomienkového konania komora predložila svoje stanovisko a zároveň avizovala záujem rokovať o tejto téme s ministrom pôdohospodárstva.
„Zjednotenie systému kontroly potravín by nielen zvýšilo ochranu spotrebiteľov, ale zároveň by umožnilo efektívnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami, čo je jeden z cieľov vládnej politiky v oblasti konsolidácie verejných financií. Centralizácia právomocí by tiež prispela k právnej istote, jednotnému výkladu pravidiel a zjednoteniu postupov nielen na Slovensku, ale aj pri spolupráci s inštitúciami Európskej únie,“ uzavrela Venhartová.