Sulík viní obchodné reťazce z kartelovej dohody a hovorí o cynickom spôsobe, ako ťahať z ľudí peniaze

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripravila podanie na Protimonopolný úrad (PMÚ), aby riadne prešetril, či obchodné reťazce nezneužili infláciu a cenové stropy. Predseda liberálov Richard Sulík to považuje za cynický spôsob, ako ťahať z ľudí peniaze.

SaS sa obáva, že iniciatíva obchodných reťazcov môže porušovať pravidlá hospodárskej súťaže. Do iniciatívy sa aktívne zapojilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré ho dokonca zastrešilo svojím vlastným logom.

Zastropované „úplné hlúposti“

Podľa SaS iniciatíva nie je právne čistá a preto by ju mali posúdiť odborníci. Informovali o tom na štvrtkovom tlačovom brífingu predstavitelia strany SaS.

Sulík uviedol, že zdražovanie je jeden z najväčších problémov, ktorým spoločnosť čelí. Vláda nekonala a nerobila to, čo robiť mohla a zároveň obchodníci zneužili situáciu a zastropovali ceny „úplných hlúpostí“, ako je pivo, víno, konzerva kukurice, či mrazená pizza, pričom tieto potraviny nie sú prioritou pri nákupe spotrebiteľov.

Na druhú stranu zastropovali ceny tých produktov, ktoré už dosahujú cenový strop tak či tak. „To, čo sa teraz deje, je kartelová dohoda, ktorá ma zabezpečiť to, že ak budú ceny klesať, tak sa predajcovia dohodnú, že cenu udržia hore a zákazník im je vystavený,“ upresnil Sulík. Na Slovensku sú kartelové dohody zakázané.

Populistické a zlé rozhodnutie

Podľa Jarmily Halgašovej (SaS) zastropovanie cien potravín za asistencie Ministerstva pôdohospodárstva je populistické a zlé rozhodnutie, ktoré nikomu nepomôže. Ďalej tvrdí, že sa prejednávané opatrenie síce tvári, ako pomoc ľuďom, no nie je pravda, že ľudia budú tri mesiace nakupovať lacné potraviny.

Obchodné reťazce zastropovali ceny tých potravín, u ktorých sa predpokladá, že ceny budú po Veľkej noci klesať a nezastropovali ceny tých potravín, ktoré budú po týchto sviatkoch rásť, ako napríklad bravčové mäso alebo vajcia „SaS určite nie je za reguláciu cien, tá vyvoláva iba ďalšie zdražovanie. Stropovanie nie je správne,“ vyjadrila sa Halgašová.

Na mimoriadnom výbore, ktorý bol zvolaný na riešenie cien potravín, poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan prosil, aby poslanci predložili návrh riešení. „Očakávali sme, že on je ten, ktorý by mal riešenia ponúknuť do diskusie,“ dodala Halgašová. SaS žiada ministra Vlčana a vládu, aby konečne predstavili pomoc ľudom, ktorí sú sociálne odkázaní a potrebujú pomoc a aby predstavili pomoc potravinárom, aby malo Slovensko lacnejšie potraviny.