Minister Vlčan je prekvapený, že jeden z reťazcov má v zozname zastropovaných cien potravín aj pivo a víno

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan vyzýva všetky články potravinovej vertikály, aby prijali potrebnú mieru spoločenskej zodpovednosti a tlmili potravinovú infláciu. Urobil tak na stredajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

Lacnejšia múka z Ukrajiny

Okrem toho vyzval aj ostatných zástupcov potravinovej vertikály, najmä pekárov, aby uplatnili mieru spoločenskej zodpovednosti a keď teraz nakupujú lacnejšiu múku z Ukrajiny, aby to premietli do nižších odbytových cien, čím by mali klesnúť aj ceny rožkov v predajniach.

Reťazce si podľa slov ministra samé vybrali potraviny, ktoré zaradia do zoznamu a tým budú garantovať, že ceny týchto výrobkov sa tri mesiace nezvýšia. Vlčana prekvapil jeden z reťazcov, ktorý do svojho zoznamu zaradil pivo a víno.

Deklarácia o cenovej stabilite

Agrorezort nezverejňuje ceny produktov a nechce byť účastníkom akýchkoľvek dohôd o cenách týchto výrobkov. K tomuto riešeniu dospeli pri vyhodnocovaní ročného fungovania deklarácie o cenovej stabilite 13 najzákladnejších potravín, ktorá funguje a ďalej pokračuje.

„Celé zastropovanie ide z iniciatív ôsmich najväčších reťazcov, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský nemal pravdu, keď tvrdil, že sa nezapojili všetky relevantné reťazce,“ uviedol minister Vlčan.

Zároveň rozhodne odmietol úvahy, že ide skôr o marketingový ťah reťazcov, než o skutočnú pomoc spotrebiteľom.