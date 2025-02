Slovenskí potravinári varujú: Clá USA môžu spustiť dominový efekt, olivový olej, syry aj čokoláda sú v ohrození

Prípadné zavedenie dovozných ciel zo strany USA voči Európskej únii (EÚ) by mohlo zasiahnuť aj európske potravinárske odvetvie, ktoré je najväčším výrobným odvetvím v EÚ a zároveň najväčším vývozcom potravín na svete.

Ako uviedla Potravinárska komora Slovenska (PKS), USA sú druhou najväčšou agropotravinárskou vývoznou destináciou EÚ s pozitívnou bilanciou zahraničného obchodu na úrovni až 18 miliárd eur.

Zavedenie ciel sa dotkne aj SR

„Napriek tomu, že potravinárske odvetvie Slovenska realizuje väčšinu svojej produkcie v rámci krajín EÚ, zavedenie ciel na dovoz agropotravinárskych odvetví sa dotkne aj SR. Podniky, ktoré nebudú schopné umiestniť svoju produkciu na trh USA, budú hľadať trhy na umiestnenie svojich výrobkov v prvom rade v rámci EÚ, čo zvýši tlak na konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku ovplyvní aj slovenské potravinárske podniky“, uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Podľa slovenských potravinárov, by zavedenie univerzálneho dovozného cla mohlo skomplikovať obchodné vzťahy medzi EÚ a USA, oddeliť USA od globálnych dodávateľských reťazcov a predražiť obchod. Takéto clá by mohli vyvolať odvetné opatrenia zo strany iných krajín vrátane EÚ a poškodili by vývozcov z EÚ a USA.

Odvetné clá sa môžu vrátiť

PKS pripomenula, že v októbri 2019 USA uvalili odvetné clá na agropotravinárske výrobky EÚ, čo viedlo k vyrovnávacím opatreniam zo strany EÚ. V júni 2021 však obe strany pozastavili clá na päť rokov.

„Ak sa nedosiahne trvalá dohoda, odvetné clá sa môžu vrátiť,“ objasnila komora. Zároveň doplnila, že najväčší podiel vývozu do USA z EÚ predstavuje víno, nasledujú liehoviny, olivový olej, sušienky, mliečne výrobky a čokoláda. Z USA sa do EÚ najviac dovážajú spracované a konzervované ovocie a zelenina, nápoje a ostatné potravinové výrobky.