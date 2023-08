Ruské útoky dronmi na prístav na Dunaji zničili 40-tisíc ton obilia

Ruské útoky dronmi na ukrajinský dunajský prístav Izmajil, ktoré Moskva podnikla v stredu ráno, poškodili takmer 40-tisíc ton obilia.

Oznámil to ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Ide o obilie, ktoré malo byť dopravné do Číny, Izraela a do afrických krajín.

„Rusi zaútočili na sklady a obilné silá“ v prístave Izmajil na rieke Dunaj na juhozápade Ukrajiny, napísal minister infraštruktúry na mikrobologovacej sieti Twitter. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.