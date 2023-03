Prudký rast cien energií zvýšil náklady obchodných reťazcov takmer o tretinu, rizikom sú však aj štátne zásahy

Hlavným faktorom nárastu nákladov v roku 2022 u obchodníkov bol najmä prudký rast cien energií, ktoré sa v prípade členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) zvýšili v priemere o 32 percent, čo predstavuje vyššie výdavky o 26,5 milióna eur.

K rastu nákladov obchodníkov prispel aj enormný tlak dodávateľov na zvyšovanie odbytových cien všetkých tovarov, ktoré rástli v priemere o 17,5 percenta. Informoval o tom na piatkovom brífingu predseda SAMO Martin Krajčovič.

Tlak dodávateľov na ceny

„Tlak dodávateľov na ceny bol naozaj mimoriadny, keďže aj oni čelili zvyšovaniu cien svojich vstupov. Musím však zdôrazniť, že obchodné siete združené v SAMO vždy dôsledne skúmajú oprávnenosť zvýšenia akejkoľvek ceny navrhovanej dodávateľmi, aby na jednej strane zachovali férový prístup ku svojim dodávateľom, na druhej strane však chránili záujmy svojich zákazníkov. Robili tak intenzívne aj minulý rok,“ upozornil Martin Krajčovič.

Dodal, že okrem nárastu cien energií a odbytových cien, čelili obchodníci aj rastu cien obalov a služieb. Narástli im aj osobné náklady pre rast minimálnej mzdy a nárast ceny práce v priemere o 11 percent.

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa minulý rok ceny potravín zvýšili o viac ako 19 percent. Priemerný rast spotrebiteľských cien v obchodných sieťach SAMO bol nižší, na úrovni 16 percent, čo znamená, že ceny u predajcov SAMO boli v priemere nižšie než u iných predajcov.

Maloobchodné tržby podľa merania spoločnosti NielsenIQ minulý rok narástli o viac ako 9 percent. Tržby za potravinový sortiment stúpli o 9 percent a za drogistický sortiment o 9,8 percenta.

Väčšie tržby pred Vianocami

„Aj z týchto údajov je zrejmé, že obchodníci združení v SAMO v roku 2022 investovali do cien desiatky miliónov eur a nepremietali tak všetky vlastné zvýšené náklady a zvýšené ceny od dodávateľov do cien pre spotrebiteľa. To si vyžiadalo množstvo konsolidačných opatrení na strane obchodu a tiež nových investícií,“ upozornil Martin Krajčovič.

K hospodárskym výsledkom predajcov SAMO prispel aj predvianočný predaj, ktorý po dvoch rokoch prebehol bez obmedzujúcich opatrení. Maloobchodné tržby v perióde november – december 2022 narástli o viac ako 11 percent.

Na rozdiel od bežného obdobia si zákazníci vo väčšej miere dopriali prémiový tovar. Menej ako v minulosti nakupovali suché plody, vianočné kvety, mäsové výrobky a exotické ovocie a zeleninu, avšak stúpol predaj dopekaných výrobkov.

Akcie a vernostné programy

Nepriaznivý cenový vývoj v roku 2022 priniesol zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov, a to najmä zníženým množstvo kupovaného tovaru, avšak nákupy boli častejšie. Zvýšil sa záujem o akciový predaj a vernostné programy.

Podľa SAMO sa zvýšil dopyt po produktoch s nižšou pridanou hodnotou a po produktoch privátnych značiek.

„Pozitíva tohto trendu však nie sú iba na strane spotrebiteľov, ktorí dostanú rovnakú kvalitu za nižšiu cenu. Profitujú z toho aj tí slovenskí producenti, ktorí výrobky našich privátnych značiek vyrábajú, pretože im to ponúka väčšiu stabilitu na domácom trhu a zároveň sa im takto otvára prístup aj na zahraničné trhy,“ zdôraznil Krajčovič.

Dodal, že bol zaznamenaný nižší dopyt po produktoch lokálnych dodávateľov, ktorí nedokážu cenovo konkurovať zahraničným dodávateľom.

Investovali do modernizácie

Obchodné siete SAMO realizovali značné investície do svojej modernizácie, udržateľnosti podnikania a zlepšovania zákazníckeho komfortu. Okrem iného zaviedli zálohomaty v obchodných prevádzkach, pričom sa zvýšil počet výkupných miest oproti pôvodnému zámeru.

Obchodné siete SAMO investovali aj do digitalizácie predajní, prechodu na elektronické cenovky, digitalizácie vernostných programov či akciových ponúk.

Obchodníci investovali aj do úspornejších zariadení, do výmeny osvetlenia za LED, do výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá či do inštalácie fotovoltiky.

Ceny ešte porastú

„V oblasti cenového vývoja budú obchodné siete združené v SAMO naďalej robiť všetko pre to, aby v rámci konkurencie na Slovensku prinášali svojim zákazníkom čo najlepšie ponuky. Napriek tomu očakávame, že ceny ešte porastú, aj keď miernejším tempom, než tomu bolo v roku 2022. Vplývať na to budú predovšetkým externé politické a bezpečnostné faktory, od ktorých sa bude odvíjať vývoj v cenách energií, palív či komodít,“ podotkol predseda SAMO a dodal, že sa nedajú vylúčiť cenové výkyvy pre nepredvídateľné okolnosti, ako je výskyt afrického moru ošípaných či vtáčej chrípky.

„Riziká pre obchod, ale aj celý dodávateľský reťazec, vidíme aj v prípade pokračujúcich štátnych zásahov do legislatívy, ktoré môžu negatívne vplývať na podnikanie a spôsobiť tak ďalší rast spotrebiteľských cien. V tejto súvislosti by bolo dobré, ak by sa z dôvodu predvolebnej kampane neprijímali opatrenia, ktoré zvyšujú reguláciu a finančné náklady podnikateľov,“ uzavrel predseda SAMO Martin Krajčovič.