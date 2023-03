Fico vytiahol rožky a upozornil na nárast cien potravín až o 29 percent, viní nič nerobiacu vládu a prezidentku (video)

Miera zdražovania je na úrovni takmer 16 percent a najväčší podiel majú rastúce ceny potravín. Uviedol to Róbert Fico, predseda strany (Smer-SD) na štvrtkovom tlačovom brífingu.

Nárast cien potravín je už na úrovni 29 percent. Fico uviedol, že výrazné zdražovanie je aj pri možnosti bývania a platenia účtov. „Sme druhí najhorší v eurozóne,“ upresnil Fico „Za to môže nič nerobiaca vláda a prezidentka Zuzana Čaputová,“ dodal.

Zisky obchodných reťazcov rastú

Je hrozné, čo sa deje pri zdražovaní potravín, uviedol predseda strany s tým, že Slovensko môže vidieť prudko narastajúce zisky obchodných reťazcov. Jeden nemenovaný reťazec mal za rok 2021 čistý zisk na úrovni 147 miliónov eur. Obchodný reťazec si pridá na potravinách častokrát aj násobok ceny, ktorá príde do obchodov.

Fico podotkol, že väčšinou ide o potraviny, ktoré sa prebaľujú, ako napríklad 250 gramové maslo, ktoré sem príde zo zahraničia a prebalia ho do slovenského obalu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Gramáž znižujú, ceny zvyšujú

Ako príklad predseda strany Smer-SD uviedol obyčajný biely rožok, ktorý zdražel na 14 centov.

„Navštívili sme obchodné reťazce a kúpili sme dva totožné rožky. Jeden rožok váži 50 gramov a druhý rožok váži 40 gramov. Za tú istú cenu ponúkajú podobné výrobky, no jeden je o 20 percent ľahší,“ upresnil Fico s tým, že pekárne dostávajú správy z obchodných reťazcov, aby im vyrobili 40 gramové rožky a časom sa bude gramáž znižovať a cena rásť. Je to veľmi neetické. Ak niekto znižuje gramáž mal by znižovať aj cenu, podotkol.

„Radi by sme vyzvali ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, čo si o tom celom myslí,“ uzavrel brífing Erik Kaliňák (Smer-SD).