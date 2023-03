Zákaz nedeľného predaja by znížil príjem predavačov o 10 percent, NBS počíta aj so zánikom stoviek pracovných miest

Veľká časť nedeľných pracovníkov (87%) nepracuje v obchode, a preto by sa ich zákaz nedeľného predaja podľa Národnej banky Slovenska (NBS) netýkal. Zatvorenie obchodov v nedeľu by spôsobilo zníženie príjmu predavačom o 10 percent a niektorí by stratili zamestnanie. Uviedla to NBS v tlačovej správe.

NBS tvrdí, že by si spotrebitelia dokázali rozložiť nákupy na iné dni, čím by sa zvýšili nákupy v sobotu a v pondelok a väčšina obchodníkov by ušetrila na prevádzkových nákladoch. Predavači v maloobchode v nedeľu tvoria iba 13 percent všetkých nedeľných pracovníkov. S nedeľnou prácou sa najčastejšie stretávajú zamestnanci v ubytovaní a stravovaní a to až 70 percent.

Zanikli by stovky pracovných miest

NBS ďalej uviedla, že podiel mzdy zarobenej v nedeľu v rôznych typoch maloobchodných prevádzok predstavuje 10 až 19 percent a vypadnutý zárobok by si mohli zamestnanci kompenzovať v sobotu. Horšie by na tom zostali zamestnanci, ktorí by prišli o prácu, analýza počíta so zánikom 1700 pracovných miest.

Národná banka tvrdí, že veľká časť domácností by zatvorenie prevádzok vnímala ako obmedzenie ich nákupných možností. Zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov od júna 2017 ukázalo, že výpadok nákupov kompenzoval silnejšou nákupnou aktivitou v dňoch pred a po sviatkoch.

„Nakoľko diskutovaný zákaz by sa týkal každej nedele, nielen 15 štátnych sviatkov počas roka, ľudia by si lepšie zvykli a prispôsobili by svoje nákupné správanie. Navyše v nedeľu nakupujeme výrazne menej, než v iných dňoch. Nedeľné tržby tvoria zhruba polovicu obratu najintenzívnejších nákupných dní, ktorými sú piatok a sobota. Existuje teda predpoklad, že už v súčasnosti čiastočne kompenzujeme nedeľné nákupy nákupmi v piatok a v sobotu,“ zdôraznila NBS.

Väčšie tlačenice počas iných dní

Ako dodala, že v dlhodobom období očakáva, že objem spotreby by sa v dôsledku opatrenia významnejšie neznížil a ľudia by svoje nákupy naplánovali na iné dni. Avšak treba krátkodobo počítať s väčšími tlačenicami v obchodoch v piatok, sobotu a pondelok.

Pre väčšinu obchodov by zatvorenie prevádzok v nedeľu znamenalo zníženie nákladov, predovšetkým mzdových, ale aj energetických. Fixným nákladom, ako je nájom, by sa však nevyhli. Preto by podľa NBS výhodnejšie z toho vyšli veľké a ziskovejšie predajne a malé špecializované predajne by získali menej alebo aj zaznamenali stratu.