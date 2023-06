Pekári vyčítajú štátu nesplnené sľuby, hrozí opätovné zdražovanie čerstvých potravín

Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov tvrdí, že ak poslanci neschvália kompenzácie zvýšených príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, platných od 1. júna, pekári budú musieť zarátať zvýšené náklady do odbytových cien.

Tento priemysel, ktorý dáva prácu viac ako 12 200 zamestnancom, upozorňuje na riziká chaosu v NR SR. Náklady na prácu tvoria v pekárskom sektore viac ako 40 percent. Informoval o tom v tlačovej správe predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský.

Podporné opatrenia

Predseda uviedol, že až 80 percent práce pekárov prebieha počas noci, cez víkendy a sviatky. Čerstvý chlieb či pečivo sa miesi, kysne, pečie a pripravuje na rozvoz primárne v noci.

„Štát napriek sľubom stále nepripravil žiadne podporné riešenia pre náš sektor, neostávalo by nič iné, ako premietnuť tieto zvýšenia do odbytových cien. Zdraženie by sa pritom týkalo všetkých výrobcov čerstvých potravín,“ vysvetlil.

Dodal, že poslanecký návrh o sociálnom poistení, zabezpečujúci odpustenie odvodov nad rámec minimálnej mzdy pre potravinársky sektor, prešiel počas májovej schôdze prvým čítaním. Navrhované opatrenie by zmiernilo dopady zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky aspoň do konca roka.

Inflačné tempo

„Tento poslanecký návrh je za uplynulé dva roky jediným adresným návrhom, ktorý je spôsobilý zmierniť inflačné tempo, pričom takéto oslobodenia sú pre pekársky sektor nielen dočasným, ale trvalým riešením napríklad v Rakúsku či Nemecku,“ upozornil Lapšanský.

Na záver povedal, že štát mení pravidlá bez konzultácie dopadov s dotknutými sektormi a od ľudí si berie stále viac a viac. Z financií, ktoré by na navýšených príplatkoch museli pekári zaplatiť, by až 52 percent smerovalo štátu vo forme daní a odvodov.

„My chceme platiť zamestnancom viac, ale nevidíme dôvod, aby mal z tohto opatrenia primárny profit štát. Vyzývame preto poslancov, aby podporili túto legislatívnu zmenu a pomohli výrobcom potravín zachovať mieru konkurencieschopnosti a zamedziť rastúcemu tempu dovozu potravín zo zahraničia,“ uzavrel Lapšanský.