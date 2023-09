Pekári kritizujú Sociálnu poisťovňu za nespustenie upravených systémov, odvodová úľava mala byť už dávno v platnosti

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta, že Európska komisia Slovensku schválila schému na podporu pre potravinárov a poľnohospodárov v súvislosti s dočasným odpustením sociálnych odvodov.

Zároveň však vyzýva Sociálnu poisťovňu, aby bezodkladne spustila upravené systémy, ktoré vyplývajú zo zákona účinného od polovice júla tohto roka.

Systémy mali byť dávno spustené

„Európska komisia potvrdila, že hlasy tvrdiace, že ide o neoprávnenú pomoc potravinárom a poľnohospodárom, boli scestné a zavádzajúce. Mrzí nás len, že štátne orgány stratili také obrovské množstvo času a znova dostávajú zamestnávateľov pod zbytočný stres. Sociálna poisťovňa mala mať systémy už dávno spustené,“ uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

Upozorňuje na to, že legislatívna úprava nadobudla účinnosť pred viac ako dvomi mesiacmi a potravinári stále nemajú žiadne informácie k postupu.

„Európska komisia pritom schválila schému štátnej pomoci 8. septembra a 13. septembra odoslala Slovenskej republike oficiálne vyrozumenie, ktoré bolo riadne zverejnené,“ uviedol.

Poisťovňa nespravila žiadne úpravy

Opatrenie, ktorým chcel štát kompenzovať zvýšené príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, z ktorých štát berie až 52 %, tak podľa neho stále nefunguje. Podľa pekárov implementácii systémov už nič nebráni.

„Náš sektor zamestnáva viac ako 12 000 ľudí, mnohí zamestnávatelia majú účtovné systémy priamo prepojené so Sociálnou poisťovňou. Keďže tá zatiaľ nespravila vo svojom systéme žiadne úpravy, vyzývame jej vedenie, aby tak spravila čo najskôr. Bolo by absurdné, ak by Sociálna poisťovňa neuviedla schválený systém podpory do praxe len z dôvodu administratívnej nepripravenosti. Sociálna poisťovňa mala na prípravu systémov celé leto,“ zdôraznil Lapšanský.

Komisia vyhradila 70 miliónov eur

Európska komisia schválila pre potravinárov schému štátnej pomoci vo výške 70 miliónov eur, prostredníctvom ktorej si budú môcť dotknuté subjekty uplatniť odvodovú úľavu na poistnom za svojich zamestnancov. Zamestnávateľom v potravinárstve a v živočíšnej výrobe má od augusta dočasne klesnúť odvodové zaťaženie.

Toto opatrenie schválil parlament koncom júna tohto roka na návrh poslancov za stranu Smer-SD Richarda Takáča a exministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera, keď za ich návrh hlasovalo 101 poslancov.

Odvodová úľava od augusta do januára

Štát zamestnávateľom odpustí časť sociálnych odvodov za ich zamestnancov. Prvýkrát nemá zamestnávateľ platiť poistné za august tohto roka a naposledy za január budúceho roka. Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie.

Zamestnávateľ vo vymedzených odvetviach nebude pol roka platiť za zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistenie do rezervného fondu solidarity.

Odvodová úľava na toto poistné sa vypočíta z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac najviac v sume 700 eur. Ide o sumu tohtoročnej minimálnej mzdy, pričom táto suma sa použije aj za január budúceho roka.