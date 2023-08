S odvodovou úľavou pre potravinárov sú problémy, Sociálna poisťovňa to už rieši s Európskou komisiou

Odvodové zaťaženie pre zamestnávateľov v potravinárstve a v živočíšnej výrobe sa zatiaľ dočasne nezníži. Sociálna poisťovňa totiž upozorňuje na to, že pravdepodobne ide o štátnu pomoc, ktorú musí Slovensku najprv schváliť Európska komisia. V tlačovej správe to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Proces odvodovej úľavy

Toto opatrenie schválil parlament koncom júna tohto roka na návrh poslancov za stranu Smer-SD Richarda Takáča a exministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera, keď za ich návrh hlasovalo 101 poslancov.

V súčasnosti nie je potrebné, aby potravinári kontaktovali Sociálnu poisťovňu. Informácie o ďalšom postupe Sociálna poisťovňa zverejní počas augusta.

„Proces odvodovej úľavy bude možné zahájiť až po odsúhlasení schémy Európskou komisiou a jej zverejnení v Obchodnom vestníku,“ upozornil Kontúr.

O podmienkach poskytnutia štátnej pomoci Sociálna poisťovňa v spolupráci s Protimonopolným úradom SR a ministerstvom práce v týchto dňoch s Európskou komisiou intenzívne komunikuje.

Od rozhodnutia komisie závisí postup, akým bude Sociálna poisťovňa povinná legislatívnu úpravu implementovať a aké podmienky budú musieť potravinári splniť.

Pripomienky protimonopolného úradu

Podozrenie, že novela zákona môže zavádzať štátnu pomoc, podľa hovorcu Sociálnej poisťovne bolo už v stanovisku ministerstva práce a sociálnych vecí, ako aj v zásadných pripomienkach Protimonopolného úradu SR, ktorý odporúčal legislatívnu novinku preveriť s Európskou komisiou. Sociálna poisťovňa preto začala po schválení novely hneď konať a komunikovať s Európskou komisiou.

„Ak by sme tak neurobili a dodatočne by sa preukázalo, že Sociálna poisťovňa poskytuje nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by museli pomoc vrátiť, a to aj s úrokmi a penále,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

Zdôraznil, že za správnu implementáciu novely zákona v praxi zodpovedá Sociálna poisťovňa, a toto riziko eliminuje práve rokovaním s Európskou komisiou v záujme ochrany samotných potravinárov.

Návrh schémy štátnej pomoci

Podľa Európskej komisie je potrebné, aby Sociálna poisťovňa ako poskytovateľ tejto pomoci pripravila návrh schémy štátnej pomoci, ktorá určí podrobné pravidlá jej uplatňovania v praxi. Sociálna poisťovňa návrh schémy pripravuje. V súlade s platným procesom ho doručí Protimonopolnému úradu SR a ten Európskej komisii.

„Až po schválení Európskou komisiou a uverejnením v Obchodnom vestníku bude môcť nové pravidlá premietnuť do svojich metodických postupov, úprav informačných systémov a samotnej rozhodovacej činnosti. Následne bude informovať dotknuté subjekty o postupe a možnosti uplatňovania odvodovej úľavy,“ uviedol Kontúr.

Sociálna poisťovňa podľa neho aktuálne robí všetko preto, aby Európskej komisii poskytla návrh schémy štátnej pomoci s potrebnou dokumentáciou čo najskôr.

„Snaží sa nastaviť procesy štátnej pomoci čo najjednoduchšie, proklientsky a najrýchlejšie tak, aby dotknutí odvádzatelia poistného vôbec dostali pomoc vo forme odpustenia platenia časti odvodov čo najskôr a bol zachovaný samotný zámer a účel novely,“ dodal hovorca Sociálnej poisťovne.