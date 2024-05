Med sa do krajín Únie dováža v čoraz väčšom množstve, najväčšími dodávateľmi sú Čína a Ukrajina

V minulom roku doviezli členovia Európskej únie (EÚ) takmer 164 tisíc ton prírodného medu z krajín mimo únie v hodnote takmer 360 miliónov eur. Je to veľa či málo? V porovnaní so situáciou spred desiatich rokov narástol import o 20 %, teda o viac ako 27-tisíc ton. Vyplýva to z informácií zverejnených Eurostatom.

Najviac sa dováža z Číny

Členovia únie zároveň vyviezli mimo krajín EÚ len zhruba 25-tisíc ton medu v hodnote 146 miliónov eur. Vývoz tak za posledných desať rokov vzrástol o približne tri tony, čo predstavuje 14 %. Hlavnými partnermi v prípade dovozu z mimo krajín únie je Čína a v prípade vývozu to je Spojené kráľovstvo.

Z Číny sa do krajín únie doviezlo viac ako 60-tisíc ton medu, čo je z celkového dovozu medu mimo únie až 37 %. Ďalším významným importérom medu je Ukrajina s takmer 46-tisíckami ton. K ďalším významným dodávateľom medu patria Argentína, Mexiko a Kuba. Z európskych krajín putuje med okrem Spojeného kráľovstva do Saudskej Arábie, Švajčiarska, Spojených štátov a do Japonska.

Najväčším dovozcom medu bolo vlani v rámci únie Nemecko, keď doviezlo 41-tisíc ton medu z krajín mimo EÚ, čo predstavuje 25 % celkového dovozu do únie. Druhým najväčším dovozcom bolo Belgicko pred Poľskom, Španielskom a Francúzskom.

Najväčším vývozcom sa stalo Španielsko, keď do krajín mimo EÚ poslalo 7-tisíc ton medu, čo predstavuje 29 % celkového vývozu medu mimo EÚ. Nasledovalo Nemecko pred Rumunskom, Maďarskom a Gréckom.

Minulý rok bol jedným z najhorších

A ako je na tom samotné Slovensko? Z mimo krajín únie sme doviezli 942 ton medu a náš export predstavoval dve tony. Slovenskí včelári dlhodobo upozorňujú na ochranu včelích populácií a ochranu čistoty včelích produktov.

Podľa včelárov je dnešná doba, žiaľ, charakteristická pokusmi nahrádzať tento čistý prírodný produkt umelými náhradami často bez činnosti včiel. Význam pravosti včelích produktov vrátane medu je v súčasnosti preto viac než zásadný.

„Ochrana včiel a ďalších opeľovačov súvisí so zabezpečením produkcie potravín pre ľudí a zvieratá až do výšky 80 %. Z opeľovačov má najvyšší podiel práve včela medonosná, ktorá vytvára produkt, ktorý sa bez ďalšieho spracovania stáva potravinou aj so zdravotným účinkom pre konzumentov,“ uviedol Pavel Fiľo, predseda Slovenského zväzu včelárov.

Minulý rok bol pre včelárov jeden z najhorších a najťažších za posledných 20 rokov. Slovenské včelárstvo zaznamenalo straty približne vo výške 15 %. Tento rok sa zatiaľ včelárska sezóna poctivým včelárom odmeňuje oveľa lepším začiatkom.