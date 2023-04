Ako zabrániť vysokým cenám potravín? Karahuta vraj možno svojim riešením mnohých prekvapí

Poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) plánuje pred letom predstaviť dlhodobé riešenie, ako zabrániť vysokým cenám potravín.

„Bude to veľmi zaujímavé, možno to mnohých prekvapí. Musíme postaviť našu produkciu na nohy a vytvoriť také konkurenčné prostredie, aby sa zahraničné reťazce museli prispôsobiť a nie aby sa niekto prispôsoboval týmto reťazcom,“ povedal Karahuta v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Podiel domácich potravín

Cenám by podľa neho pomohlo, keby sme mali na trhu vyšší podiel domácich potravín. V súčasnosti tvoria zhruba 40 percent, pričom až 60 percent potravín pochádza zo zahraničia. „Keby sme mali viac našich a lacnejších potravín, tým pádom by išli cenovo dole aj tie z dovozu,“ argumentuje Karahuta.

Poslanec hnutia Sme rodina hovorí, že dominantné postavenie zahraničných reťazcov nie je vinou tejto vlády, ale chybou z minulosti. Od roku 1999, keď vstúpil na Slovensko prvý hypermarket, sa vytvoril monopolný priestor pre zahraničné reťazce na to, aby ovládli slovenský trh.

„Dnes majú podiel asi 65 percent, plus keď prirátame asi dva – tri slovenské obchodné reťazce, dostaneme asi 90 percent,“ poukázal.

Zisky obchodných reťazcov

Zároveň dodal, že aktuálne zdražovanie cien potravín nie je len otázkou posledných týždňov, ale je to dopad posledných rokov.

„Táto vláda má dve možnosti – zasiahnuť do cien potravín cez DPH alebo nejaké ťažké ekonomické opatrenie u výrobcov, alebo robiť ekonomické opatrenia, ktoré sa týkajú dopadov na ľudí. V tomto smere je ťažké vláde alebo ministrovi práce Krajniakovi vyčítať, že neurobil pre to maximum,“ domnieva sa Karahuta.

Poslanec parlamentu Richard Takáč (Smer-SD) v relácii Karty na stôl kritizoval, že zatiaľ čo ceny potravín stúpajú, obchodným reťazcom rastú zisky.

Najväčší obchodný reťazec, ktorý pochádza zo zahraničia, mal za rok 2021 čistý zisk 158 miliónov eur. Zdôraznil, že s obchodnými reťazcami nechcú bojovať, no zároveň chcú, aby mali na Slovensku rovnaké podmienky, aké majú aj inde.

„Keď má napríklad v Nemecku alebo Francúzsku 2,5 percentný zisk, nemôže mať na Slovensku osempercentný zisk. Naši občania nemôžu byť druhoradí v tom, že budú platiť v obchodných maržiach viac, ako platí napríklad Nemec alebo Francúz,“ skonštatoval Takáč.