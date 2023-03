Hlas-SD predstavil plán na zastavenie zdražovania potravín, chce zaviesť aj nulovú DPH na predaj z dvora (video)

Jednou z možností, ako zastaviť zdražovanie potravín, je zaviesť nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na predaj potravín z dvora. Informoval o tom na stredajšej tlačovej besede líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini, podľa ktorého by sa tak zachovala produkcia domácich potravín a drobní výrobcovia by mohli predávať spotrebiteľom lacné potraviny, bez prirážok a bez DPH.

Obmedzenie obchodných prirážok

Hlas-SD zároveň vyzýva vládu, aby prišla s rýchlym legislatívnym návrhom, ktorý umožní na dočasné obdobie obmedziť obchodné prirážky obchodných reťazcov na vybrané potraviny tak, aby sa nemohli prirážať obrovské zisky.

Okrem toho by štát mal nasadiť niekoľko stoviek ľudí z kontrolných úradov do tzv. cenovej polície, ktorá bude kontrolovať, či niekto nezneužíva situáciu na vlastné obohatenie sa.

Ďalším návrhom z dielne strany Hlas-SD je povinnosť zverejniť skutočné nákupné ceny potravín, aby ľudia videli, aký je rozdiel medzi tým, čo poľnohospodár dodá obchodom a za koľko sa to v obchodnom reťazci reálne predá.

Navýšenie dotácii pre producentov

Opozičná strana taktiež navrhuje navýšiť dotácie pre producentov potravín tak, aby boli stále konkurencieschopní a mohli dorovnať svoje ceny zahraničným konkurenčným výrobkom. A v neposlednom rade znížiť sadzbu DPH z 10 na 5 percent.

„Ide o opatrenia, ktoré by bolo potrebné okamžite pretaviť do legislatívnej podoby, okamžite predložiť v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu a okamžite schváliť,“ upresnil Pellegrini.