Ceny potravín v závere roka rástli najpomalšie za posledných 25 rokov, Takáč poukázal na konkrétne kroky vlády - VIDEO

Zákazníci reálne pocítili zníženie cien potravín a kroky, ktoré urobila súčasná vláda SR to potvrdzujú. Povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, poukazujúc aj na výsledky Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Podľa údajov úradu v medziročnom porovnaní dosiahla inflácia za celý rok 2024 úroveň 2,8 percenta, čo predstavovalo najvýraznejšie spomalenie rastu cien za posledné štvrťstoročie.

„Pozitívny vplyv na rast spotrebiteľských cien počas roka 2024 ovplyvnili najmä potraviny, keďže ich zdražovanie neprekročilo úroveň troch percent, oproti roku 2023 kedy to bolo až 17 percent. Najväčší vplyv na nižší rast cien potravín mali ceny mäsa s minimálnym rastom o 0,8 percenta a ceny mliečnych výrobkov, ktoré boli dokonca lacnejšie ako v roku 2023 s poklesom o 0,2 percenta. Všetkých deväť tried potravín s výnimkou olejov a tukov sa v zásade pohybovalo na nižších nárastoch cien ako v roku 2023,“ objasnil Martin Nemky, predseda ŠÚ SR.

Zmena metodiky

Vplyv na meranie potravinovej inflácie nastal aj zmenou jej metodiky od januára 2024. Ako uviedol predseda ŠÚ SR pre účely spracovania inflácie a indexov spotrebiteľských cien, využíva transakčné údaje obchodných reťazcov tzv. „skener data“ (bločkov, pozn. red.).

„Dovtedy sa ceny potravín zisťovali terénnym zberom v predajniach za presné druhy a veľkostné balenia potravín, raz mesačne. V súčasnosti ŠÚ SR preberá transakčné údaje za potraviny a nealko nápoje od piatich najväčších obchodných reťazcov v SR na týždennej báze, čo predstavuje 80 % podiel na celkových tržbách v maloobchode. Túto metodiku okrem Slovenska používalo aj ďalších 14 krajín EÚ,“ vysvetlil Nemky s tým, že výhodou je hlavne podrobnejšie zachytenie vplyvu akciových cien do výpočtu inflácie.

Zníženie cien potravín ovplyvnilo viacero faktorov

Podľa šéfa agrorezortu zníženie cien potravín ovplyvnilo viacero faktorov, ktoré ako vláda urobili. „Či už je to zníženie DPH na potraviny, najväčšia podpora pre sektor, pravidelné zasadanie okrúhleho stola s poľnohospodármi, potravinármi, obchodníkmi, ale aj samotná komunikácia s nimi. To všetko prinieslo reálne zníženie cien, ktoré som si aj reálne overil na nákupoch. Úspora v nákupe toho istého košíka v decembri a koncom januári bola viac ako 10 eur,“ povedal Takáč.

Ten zároveň vyjadril kritiku aj smerom k opozícii, ktorá počas svojej vlády neurobila pre ľudí nič. „Potravinová inflácia v decembri roku 2022 bola na úrovni 29 %, v roku 2023 na úrovni 6,3 % a v roku 2024 len 2,4 %. Čudujem sa opozičným politikom, že sa nehanbia. Dokážu robiť rôzne videá, tlačovky ale sú to tí politici, pri vysokej inflácii nespravili vôbec nič. Nemajú morálne právo, komentovať a diskutovať o tom,“ pripomenul Takáč.

Je nesprávne, ak sa porovnávame s Poľskom

Podľa ministra, zmena metodiky výpočtu potravinovej inflácie ukázala, že viaceré články potravín rapídne klesli. „Chceli sme však vedieť aká je realita. Vláda zároveň aj naďalej bude robiť kroky na to, aby ceny potravín boli primerané. Nikto tu nehovorí, že sme najlacnejší. Ale nemôžeme tvrdiť, že máme najdrahšie potraviny v celej EÚ. Je nesprávne, ak sa porovnávame s Poľskom, ktoré je potravinová veľmoc. Majú výhodu aj v tom, že pri vstupe do EÚ si vyrokovali veľa výhod, ktoré využívajú. To Slovensko pri vstupe neurobilo,“ vysvetlil Takáč.

Na záver dodal, že pre podporu agropotravinárskeho sektora prijali koncom roka marketingovú a investičnú schému na jeho podporu. „Je to súbor opatrení, aby sektor dostával finančné zdroje. Je to jediná cesta, aby sme vedeli vyčleniť finančné zdroje pre domácich producentov,“ uzavrel Takáč.