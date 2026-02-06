Vonnová zvládla kľúčový tréning pre súťažným zjazdom. Stále sníva svoj sen o medaile ZOH 2026

Skúsená americká zjazdárka Lindsey Vonnová v piatok absolvovala prvý tréning na zjazd počas zimných olympijských hier v severnom Taliansku napriek tomu, že počas ostatného víkendu si poranila koleno pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.
Vonnová sa napriek zraneniu nevzdáva. Kariéru túži uzavrieť ziskom medaily na ZOH 2026
Už 41-ročná olympijská šampiónka zo zjazdu ešte vo Vancouveri 2010 má poškodený predný krížny väz v ľavom kolene. Skutočnosť, že vôbec absolvovala tréningovú jazdu, posilnilo jej šancu na zisk medaily v Cortine d’Ampezzo. Pred nedeľňajším súťažným zjazdom totiž musela absolvovať aspoň jeden oficiálny tréning, tak hovoria pravidlá.
Klasifikovali ju na jedenástej priečke s mankom 1,39 sekundy na jej krajanku Jacqueline Willesovú, ktorá dosiahla najlepší čas spomedzi všetkých. Prvý meraný tréning museli organizátori posúvať kvôli hmle v strednej časti svahu. Vonnová si čas krátila spevom, švajčiarsky tím hral kockovú hru Yahtzee.
Nie je koniec, kým nie je koniec. Vonnová nevzdáva svoj olympijský sen napriek zraneniu - VIDEO
Keď sa novinári Vonnovej spýtali, či je všetko v poriadku, reagovala jednoducho „áno“. Američanka pôvodne ukončila kariéru v roku 2019, no o päť rokov neskôr sa vrátila do súťažného diania. Túži po ďalšej olympijskej medaile, čím by úspešne a definitívne uzavrela svoju športovú kariéru. Od ZOH 2018 v Pjongčangu už drží titul najstaršej medailistky pod piatimi kruhmi v ženskom zjazdovom lyžovaní, vtedy sa tešila z bronzu.
V piatkovom tréningu zjazdu nechýbala ani Slovenka Katarína Šrobová, ktorú klasifikovali na poslednej 43. priečke. Jazdu nedokončila len Slovinka Ilka Štuhecová.
Zjazd žien v Crans Montane zrušili po páde troch pretekárok, Vonnová si poranila ľavé koleno - VIDEO
Hneď za Vonnovou skončila domáca Federica Brignoneová, ktorá sa do súťažného diania vracia po komplikovanej zlomenine zo záveru predchádzajúcej sezóny. Silnou motiváciou pre ňu je možný zisk olympijského zlata, ktoré medzi jej úspechmi chýba.
„Niektoré veci boli dobré, niektoré priemerné. Určite sa snažím vyliečiť nohu, pretože po lyžovaní je stále opuchnutá a trochu bolestivá,“ povedala 35-ročná talianska lyžiarka.