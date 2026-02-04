Vonnová sa napriek zraneniu nevzdáva. Kariéru túži uzavrieť ziskom medaily na ZOH 2026

Legendárna americká lyžiarka bude pod piatimi kruhmi štartovať napriek problémom v s predným krížnym väzom v kolene.
Lindsey Vonnová
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová. Foto: archívne, SITA/AP
Skúsená americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa rozhodla napriek problémom s predným krížnym väzom v kolene a iným zraneniam štartovať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo, ktoré sa v severnom Taliansku oficiálne začnú už v piatok 6. februára.

Lyžiarska legenda vo veku 41 rokov a po implantácii titánového kĺbu v pravom kolene potvrdila svoju účasť v ženských disciplínach, ktoré sa začnú už počas víkendu. Vonnová sa zranila pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane. Okrem krížneho väzu si poškodila aj meniskus. Napriek bolestiam sa necíti zle a verí, že s pomocou ortézy zvládne štart v nedeľňajšom zjazde.

Pripustila však, že jej vyhliadky na medailu sa po nehode rapídne znížili, no nevzdáva sa a plánuje štartovať aj v tímovej kombinácii a v superobrovskom slalome. Táto sezóna je pre ňu veľmi úspešná, na podujatiach Svetového pohára bola v zjazde vždy na pódiu a získala dve prvenstvá v St. Moritzi a Zauchensee.

Vonnová pôvodne ukončila kariéru v roku 2019, no o päť rokov neskôr sa vrátila do súťažného diania. Túži po ďalšej olympijskej medaile, čím by úspešne a definitívne uzavrela svoju športovú kariéru. Od ZOH 2018 v Pjongčangu už drží titul najstaršej medailistky pod piatimi kruhmi v ženskom zjazdovom lyžovaní, vtedy sa tešila z bronzu.

„V minulosti boli okamihy, keď som sa cítila zlomená a uvedomovala si, že plnenie snov mi uteká pomedzi prsty. Teraz však nie je tá chvíľa. Idem do toho s plnou silou,“ uviedla Vonnová na tlačovej konferencii v Cortine d’Ampezzo.

