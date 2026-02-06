Komisia navrhla už 20. balík protiruských sankcií. Schváliť ho chcú symbolicky na štvrté výročie ruskej invázie

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok navrhla nový balík sankcií proti Moskve pre vojnu na Ukrajine, ktorý má zahŕňať aj zákaz poskytovania lodných služieb pri preprave ruskej ropy.
Balík, ktorý má byť symbolicky schválený na štvrté výročie ruskej invázie 24. februára, sa zameriava aj na ruské banky, obchodníkov s kryptomenami a export kovov.
„Musíme byť realistickí: Rusko príde k rokovaciemu stolu s úprimným úmyslom len vtedy, ak bude pod tlakom,“ povedala von der Leyenová. „Je to jediný jazyk, ktorému rozumie. Preto dnes pritvrdzujeme.“
EÚ plánuje v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu schváliť 20. balík sankcií voči Rusku
Zákaz námorných služieb vrátane poistenia či prístupu do prístavov má ďalej obmedziť príjmy Ruska z energetiky. EÚ chce opatrenie zaviesť v koordinácii s „rovnako zmýšľajúcimi partnermi“ po rozhodnutí skupiny G7.
Brusel zároveň navrhuje sprísniť kontrolu nad tzv. tieňovou flotilou tankerov, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií, a nad loďami prepravujúcimi LNG. Na sankčný zoznam má pribudnúť aj 20 ruských bánk a opatrenia proti obchodníkom s kryptomenami, ktorými sa uzavrie „cesta na obchádzanie sankcií“. Zákaz by sa mal dotknúť aj exportu ruských kovov, chemikálií a kritických materiálov v hodnote okolo 570 miliónov eur ročne.
Od februára 2022 EÚ prijala už 19 balíkov sankcií. Hoci ruská ekonomika tlak zatiaľ prežila, podľa Bruselu sa jej problémy prehlbujú. Nové opatrenia musia jednomyseľne schváliť všetky členské štáty. Prvé rokovanie je naplánované v pondelok v Bruseli.