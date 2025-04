Voľby v Česku by vyhralo hnutie expremiéra Babiša, ale jeho volebné preferencie klesli

Ak by sa v Českej republike parlamentné voľby konali v marci, zvíťazilo by v nich opozičné hnutie ANO bývalého premiéra Andreja Babiša. Z volebného modelu agentúry Kantar CZ vyplýva, že za ANO by hlasovalo 35,5 percenta voličov. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Expremiérovo hnutie však v porovnaní s februárom stratilo dva percentuálne body. O 1,5 percentuálneho bodu si prilepšila vládna koalícia Spolu, ktorej by svoj hlas dalo 19 percent voličov. Na treťom mieste je vládne hnutie STAN so ziskom dvanásť percent. Piráti, ktorí tiež boli súčasťou terajšej vlády, by dostali šesť percent hlasov.

Do českého parlamentu by sa minulý mesiac prebojovalo aj krajne pravicové hnutie SPD (7 %) a opoziční Motoristi (6,5 ​​%).