Voľby v Česku by vyhral expremiér Babiš, ale vládu by zostavoval ťažko

Ak by sa české parlamentné voľby konali minulý mesiac, vyhralo by hnutie ANO. Hnutie expremiéra Andreja Babiša sa však oslabilo, samo by vládnuť nemohlo a pravdepodobne by len ťažko zostavovalo aj dvojčlennú koalíciu. Ako informuje web Novinky.cz, vyplýva z prieskumu agentúry Median, ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok.

Opozičné ANO by podľa prieskumu získalo 32,5 percenta hlasov. Vládna koalícia Spolu by mala 18,5 percenta a obsadila by druhé miesto. Vládne hnutie STAN by získalo 13 percent. Do parlamentu by sa dostali aj Piráti, hnutie SPD, Motoristé sobě a hnutie Stačilo!.

Od februárového prieskumu si hnutie ANO pohoršilo o jeden percentuálny bod. Preferencie vládnej koalície Spolu sa nezmenili, ale vládne hnutie STAN sa posilnilo o tri percentuálne body. Pokles podpory opozičného hnutia ANO ukázali aj prieskumy iných sociologických agentúr. Volieb v Českej republike by sa určite zúčastnilo 49 percent opýtaných, ďalších osem percent účasť zvažuje. Prieskum agentúra Median uskutočnila od 1. do 31. marca a zúčastnilo sa v ňom 1025 ľudí.