Voľby v Česku by teraz vyhralo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša

Ak by voľby v Česku boli na konci januára, víťazom by sa stalo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,7 percenta pred vládnou koalíciou Spolu, ktorá by mala 20,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ipsos, informuje web Novinky.

Na treťom mieste by skončilo vládne hnutie STAN s 12 percentami hlasov. Volebný potenciál, ktorý zahŕňa aj nerozhodnutých voličov, ktorí o hlase pre stranu uvažujú, dosahuje pri hnutí ANO 47,6 percenta. Spolu by mohlo osloviť až 29 percent voličov, podobne ako STAN, ktorého potenciál je 28,8 percenta.

„Volebný potenciál tak veľmi dobre vyjadruje súčasnú nerozhodnosť voličov. Z tých, ktorí sa plánujú zúčastniť volieb, bolo v januári stále 46 percent nerozhodnutých voličov,“ uviedla agentúra Ipsos. Predpokladaná volebná účasť by podľa prieskumu bola 63 percent oprávnených voličov.