Voľby (komentár)

Od roku 1990 volíme starostov a primátorov jednokolovým systémom jednoduchej väčšiny. Tento spôsob voľby sa osvedčil. Naši starostovia a primátori majú vysokú dôveru ľudí.

Väčšinový systém sa často kritizuje, vraj je „nespravodlivý”. Môže byť desať kandidátov na starostu, jeden z nich dostane napríklad 10,1 percenta hlasov zúčastnaných voličov a ďalší deviati každý takmer desať percent. Potom rozhodla prakticky len desatina voličov, 89,9 percenta hlasov „prepadlo”. To sa zdá nespravodlivé. Ale skutočnosť je taká, že starostovia a primátori volení týmto systémom majú vysokú dôveru.

Vo svete majú najvyššiu stabilitu demokratické štáty, kde sú poslanci parlamentu volení podobne, systémom jednokolovej voľby jednoduchou väčšinou v jednomandátových volebných obvodoch. Tento systém sa zdá nespravodlivý, malé percento voličov môže rozhodnúť o parlamentnej väčšine. Ale systém sa osvedčil. Dlhodobo funguje v Spojenom kráľovstve, a nielen tam.

Jeho relatívna nespravodlivosť je vyvážená iným spôsobom. Ak by bolo na Slovensku 150 jednomandátových obvodov, zvýšili by sa nároky na kandidátov, podstatne by sa zoslabila sila vnútrostranníckeho politikárčenia. Strany by museli viac hľadať osobnosti schopné presvedčiť v regiónoch. Nemá zmysel diskutovať, prečo. Skúsenosť dokazuje, že takýto systém funguje a pre dedinu, mesto a krajinu je požehnaním.

Už zvýšenie volebných obvodov z jedného na osem môže zvýšiť požiadavky na kandidátov. V terajšom systéme voliči hľadajú tri, či štyri obľúbené mená, niekedy len jedno meno, meno „vodcu” a volia kandidátku ako celok, s množstvom neznámych mien ľudí, ktorých pozná len zopár spolustranníkov. Pri ôsmich obvodoch by sa nároky na osobnosti podstatne zvýšili.

Ale to by bol, dúfam, len prvý krok k 150 jednomandátovým volebným obvodom. Nemožno vylúčiť ani zmiešaný systém: 75 jednomandátových obvodov s jednokolovou voľbou jednoduchou väčšinou a 75 poslancov volených nejakým pomerným systémom v jednom, alebo v ôsmich obvodoch.