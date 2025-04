Počas prímeria ukrajinskí vojaci pri Torecku spadli do ruskej pasce

Do ruskej pasce sa dostali ukrajinské jednotky na fronte pri meste Toreck počas veľkonočného prímeria, ktoré vyhlásil ruský vládca Vladimir Putin. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, povedal to prezident Ukrajiny. „Niektorí vojaci boli zabití. Ruskí vojaci, ktorí sú za to zodpovední, budú eliminovaní,“ vyhlásil Volodymyr Zelenskyj.

Najvyššia úroveň ruskej bojovej aktivity je podľa Zelenského počas veľkonočných sviatkov na fronte pri Pokrovsku. Dodal, že Putinove slová o „prímerí“ sa ukázali ako prázdne aj v Kurskej oblasti, na siverskom fronte a na ďalších frontoch v Doneckej oblasti.

Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev reaguje a bude naďalej reagovať recipročne. „Ukrajinská armáda koná a bude naďalej konať úplne symetricky. Tieto veľkonočné sviatky jasne ukázali, že jediným zdrojom tejto vojny a dôvodom, prečo pretrváva, je Rusko,“ poznamenal.