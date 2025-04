Finále extraligy dostalo zápletku, Nitra možno prišla o Bučeka - VIDEO

Finále play-off hokejovej extraligy dostalo očakávanú zápletku. Košice vyhrali druhý zápas série nad Nitrou 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) a vyrovnali stav na 1:1 na zápasy.

Za vyrovnaním série na Veľkonočnú sobotu hnalo Košičanov takmer 7-tisíc divákov na tribúnach Steel arény.

V prvej tretine to bola šachová partia o tom, kto skôr urobí chybu, ale tá neprišla ani na jednej strane. Košice v druhej tretine v rozpätí jednej minúty strelili dva góly, ale Nitra na začiatku tretej tretiny v presilovke piatich proti trom znížila a nadychovala sa k vyrovnaniu.

Dva góly fínskeho kanoniera

Z pohľadu košického víťazstva v druhom zápase série bol kľúčový druhý gól fínskeho kanoniera Joonu Jääskeläinena z polovice tretej tretiny. A keď Danick Martel pridal v 57. min štvrtý gól Košičanov, z hľadiska výsledku bolo vymaľované. Matúš Havrilla v závere pridal ešte jeden gól do prázdnej bránky.

“Dôležitý bol ako vždy prvý gól, nakopol nás. Hádzali sme sa do striel, pomáhali si, ako sa dalo. O tom presne je play-off,” povedal pred novinármi košický kapitán Michal Chovan, ktorý strelil gól na 2:0, cituje ho Športweb.

Košice to viac chceli

“Domáci to dnes chceli viac ako my. Strelili potrebné góly a vyrovnali sériu. Nič sa však nedeje, séria sa sťahuje k nám domov a tam sme rovnako veľmi silní,” uviedol kapitán Nitry Branislav Mezei.

Dôležitý moment z hľadisku zápasu, ale možno aj celej série nastal v 43. min, keď sa zranil jeden z útočných lídrov Nitry Samuel Buček. Pri odchode z ľadu nemohol dostúpiť na nohu, vyzeralo to na podvrtnuté koleno a na dlhšiu pauzu.

Bolo mu ľúto Bučeka

“Zbehlo sa to rýchlo. Trochu ma podržal a ja som spadol na jeho koleno. Nevyzeralo to dobre a nechcel som to. Prajem mu skoré uzdravenie,” uviedol košický útočník Matúš Havrilla.

Séria má teraz dvojdňové veľkonočné voľno. Pokračuje sa v utorok a stredu 22., resp. 23. apríla v Nitre. Na majstrovský titul sú potrebné štyri víťazstvá.