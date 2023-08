Hokejisti, tenisti či boxerista. Do parlamentu sa chce dostať čoraz viac športovcov

Do predčasných parlamentných volieb budú opäť kandidovať viacerí športovci, niektorí sú doteraz aktívni. Zastúpenie tak bude mať futbal, tenis, hokej, volejbal, kickbox, box aj rýchlostná kanoistika.

Ako informovala TV Joj na svojom portáli Noviny.sk, kandidovať sa chystajú niektorí športovci opätovne, ďalší sa uchádzajú o post poslanca prvýkrát. Spoločné však majú to, že chcú pomôcť športu.

KDH posilnili hokejisti

Kandidátnu listinu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) posilnili dvaja hokejisti Juraj Mikuš a Dávid Skokan, ktorí si obliekali reprezentačný dres. „Bol som od 18 rokoch členom, bolo to prostredie, v ktorom som vyrastal,“ uviedol Juraj Mikuš.

Kandidátku OĽaNO a priatelia zase posilnili reprezentant v boxe Viliam Tankó i majster sveta v kickboxe Tomáš Holkovič. „Pozorujem ako mladí ľudia odchádzajú z našej krajiny, pretože tu nenachádzajú útočisko,“ ozrejmil Holkovič.

Strany majú málo známych tvárí

Najpočetnejšie zastúpenie zo športov má futbal. Okrem Dušana Galisa (Smer-SD), ktorý kandiduje opäť, to skúša aj Dušan Tittel, tentokrát za Hlas-SD. K nemu pribudol bývalý reprezentant a bratranec lídra strany Stanislav Šesták. V Hlase tiež figuruje bývalý futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ.

„Ja sa v tom vrcholnom športe pohybujem už od roku 2000. Mám skúsenosti, ako to v tom slovenskom športe funguje, respektíve nefunguje,“ poznamenal Stanislav Šesták, bývalý reprezentant SR vo futbale.

Riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích vysvetlil, prečo pribúdajú športovci na kandidátkach politických strán. „Sú často oslovovaní politickými stranami, lebo majú málo známych tvárí. Rozmýšľajú, kto má akú popularitu a známosť,“ tvrdí Hřích.

Nechýbajú ani bývalí tenisti

Voliči tam môžu nájsť aj bývalého basketbalistu a účastníka olympijských hier Justína Sedláka na 42. mieste kandidátky Smeru, rôznych expertov, trénerov i šéfku gymnastického klubu. Nechýbajú ani bývalí tenisti Karol Kučera a Ján Krošlák, či bývalý reprezentant vo volejbale Richard Nemec.

Ivan Husár sa síce nestal poslancom Národnej rady SR, ale bol menovaný štátnym tajomníkom, na záver dodáva, že by mohli byť úspešní v snahe pomôcť športu. Záleží to však od výsledkov volieb. Podľa počtu športovcov na kandidátnych listinách politických strán, ktoré je do 20, to nie je malé číslo.