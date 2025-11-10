Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry

V pohraničných oblastiach majú zálohy čeliť aj prieskumným a sabotážnym skupinám či pomáhať s evakuáciou civilistov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Náčelník generálneho štábu Ruskej federácie generál Valerij Gerasimov. Foto: Tlačová služba ruského ministerstva obrany via AP
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Ruské oblasti začali vo veľkom rozsahu povolávať záložníkov do jednotiek poverených ochranou kritickej infraštruktúry. Informuje o tom ruský denník Kommersant, všíma si web Ukrajinská pravda.

Zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na tieto účely vo vojne aj v mieri, ruský vodca Vladimir Putin podpísal 4. novembra. Avšak formovanie špeciálnych záložných oddielov sa začalo ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Leningradská oblasť vytvoria záložný oddiel na odrážanie útokov bezpilotných lietadiel a marenie sabotážnych operácií už koncom októbra. Povolávanie záložníkov na stráženie kritických zariadení v ropnom, palivovom, energetickom či petrochemickom komplexe sa začalo aj v Tatársku, Baškirsku a Nižnonovgorodskej oblasti.

V pohraničných oblastiach sa záložníci nebudú obmedzovať len na ochranu infraštruktúry, ale budú musieť čeliť aj prieskumným a sabotážnym skupinám, pomáhať s evakuáciou civilistov a podporovať takzvaný „režim protiteroristických operácií“.

Okruhy tém: ruské územie vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk