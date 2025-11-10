Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry

Ruské oblasti začali vo veľkom rozsahu povolávať záložníkov do jednotiek poverených ochranou kritickej infraštruktúry. Informuje o tom ruský denník Kommersant, všíma si web Ukrajinská pravda.
Zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na tieto účely vo vojne aj v mieri, ruský vodca Vladimir Putin podpísal 4. novembra. Avšak formovanie špeciálnych záložných oddielov sa začalo ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Ruský vodca Putin sa chystá povolávať záložníkov, už podpísal zákon
Leningradská oblasť vytvoria záložný oddiel na odrážanie útokov bezpilotných lietadiel a marenie sabotážnych operácií už koncom októbra. Povolávanie záložníkov na stráženie kritických zariadení v ropnom, palivovom, energetickom či petrochemickom komplexe sa začalo aj v Tatársku, Baškirsku a Nižnonovgorodskej oblasti.
V pohraničných oblastiach sa záložníci nebudú obmedzovať len na ochranu infraštruktúry, ale budú musieť čeliť aj prieskumným a sabotážnym skupinám, pomáhať s evakuáciou civilistov a podporovať takzvaný „režim protiteroristických operácií“.