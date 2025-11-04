Putin podpísal zákon o nasadení záložníkov na stráženie ropných rafinérií

Kyjev útočí na ruské rafinérie v odvete za ruské útoky dronmi a raketami proti Ukrajine.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský vodca Vladimir Putin. Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Ruský vodca Vladimir Putin v utorok podpísal zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na stráženie ropných rafinérií po tom, ako ukrajinské útoky dronmi spôsobili v niektorých regiónoch Ruska nedostatok benzínu.

Kyjev útočí na ruské rafinérie v odvete za ruské útoky dronmi a raketami proti Ukrajine. Návrh zákona, ktorý podpísal Putin, umožňuje aby záložníkov, ktorých sú v Rusku dva milióny, nasadili na stráženie infraštruktúry.

Na fronte na Ukrajine je približne 700-tisíc ruských vojakov. Doteraz bol Putin vďaka vysokým platom vojakov a sociálnym dávkam schopný naverbovať do armády dostatok mužov. Vojenské výdavky však začali zaťažovať ruský štátny rozpočet, pričom Moskva zvyšuje dane, aby pokryla rastúci deficit.

Viac k osobe: Vladimir Putin
Okruhy tém: ruské územie vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk