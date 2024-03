Vojenský bunker v Spišskej Novej Vsi láka desiatky turistov, vznikla v ňom aj mini expozícia (video+foto)

Po viac ako mesiaci od sprístupnenia verejnosti už vojenský bunker v prímestskej rekreačnej lokalite Schulerloch v Spišskej Novej Vsi navštívilo niekoľko desiatok turistov.

Obnoviť ho nechala samospráva a vytvorila v ňom malý svet vojenskej histórie, ktorý ponúka pohľad do minulosti. Ďalší bod záujmu pre domácich i turistov v okolí mesta dnes mesto spolu s partnermi otvorilo aj oficiálne.

Podľa Márie Dutkovej z referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov na tamojšom mestskom úrade ani veľa obyvateľov mesta o existencii krytu z roku 1985 nevedelo, keďže pôsobí nenápadne. Priestory bunkra, ako aj jeho okolie nechala samospráva upraviť.

Z bunkru vznikla mini expozícia

„Bolo to dosť zanedbané a opustené, chátralo to. Podarilo sa nám to vyčistiť, zrenovovať a zreparovať do takého stavu, že z toho vznikla mini expozícia. Zariadili sme bunker starými vojenskými predmetmi, aby vyzeral autenticky,“ opísala pre agentúru SITA Dutková.

Návštevníci bunkra si majú možnosť pozrieť nielen autentické vojenské predmety z obdobia 60. až 80. rokov minulého storočia, ale aj staré zdravotnícke vybavenie. Mini expozícia je venovaná spomienke na činnosť vojenského útvaru 3521 v Spišskej Novej Vsi.

Samospráve sa projekt podarilo zrealizovať vďaka dotácii vo výške 30-tisíc eur z výzvy Terra Incognita Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Spolufinancovala ho z vlastného rozpočtu.

Nezvyčajný turistický zážitok

Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku pribudol vďaka projektu do turistickej ponuky Spiša ďalší nezvyčajný zážitok.

„Ponúka unikátne dobrodružstvo a zároveň je dôležitou pripomienkou míľnikov dejín, ktoré formovali náš región,“ poznamenal pri príležitosti otvorenia bunkra.

Primátor mesta Pavol Bečarik doplnil, že ide o jeden z mála vojenských bunkrov v regióne, ktoré sa zachovali v dobrom stave. Vojenský úkryt patrí medzi tie, ktoré sa hromadne budovali v druhej polovici 20. storočia, a to pre výcvikové účely. Reálne však nikdy nebol využívaný.

Vstup do bunkra

Vstup do neho je po vynovení možný dvoma spôsobmi, pomocou čipu alebo mobilnej aplikácie. Čip si môžu záujemcovia zapožičať za zálohu v Turistickom informačnom centre na Letnej ulici v centre mesta. V prípade mobilnej aplikácie je nutné pripojenie na internet a bluetooth.

Presné inštrukcie zverejnilo mesto na sociálnej sieti, ale aj internetovej stránke v časti pre návštevníkov pod ponukou Čo zažiť.