Zhotoviteľ by mal v auguste odovzdať prvé obnovené časti Krásnej Hôrky, múzeum chce niektoré sprístupniť

Do konca tohtoročného augusta by mal zhotoviteľ odovzdať prvé obnovené časti hradu Krásna Hôrka. Na sklonku februára 2024 predstavovali celkové náklady na obnovu hradu a revitalizáciu jeho okolia temer 16 miliónov eur.

Ako informuje Slovenské národné múzeum (SNM), viac ako 6,5 milióna z týchto prostriedkov pochádzalo z poistného plnenia, ďalších vyše deväť miliónov bolo zo štátneho rozpočtu a čosi vyše 180-tisíc eur bolo z verejnej zbierky. Samotné SNM za posledný rok preinvestovalo do Krásnej Hôrky bezmála 6,4 milióna eur.

Nepretržitá realizácia stavebných prác

„Stavebné práce na projekte „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ začali v auguste 2022 odovzdaním staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi, spoločnosti MBM-GROUP, a.s. Od tohto dátumu boli a sú stavebné práce nepretržite realizované tak priamo na hrade, v častiach Dolný a Stredný hrad, vrátane Františkinho múzea, rodovej hrobky, kaplnky, všetkých nádvorí a parkánu, ako aj v podhradí a okolí hradu, vrátane prác na realizácii novostavieb,“ priblížilo múzeum. Všetky práce by mal zhotoviteľ ukončiť do augusta 2025.

SNM avizuje, že pracuje na tom, aby mohli byť pre verejnosť postupne sprístupnené niektoré časti hradného komplexu.

Dôležitý je aj verejný vodovod

SNM predpokladá, že prvé stavby by mohli byť odovzdané do konca augusta 2024, nasledovať bude proces povoľovania na ich predčasné užívanie a v prípade kladného rozhodnutia stavebného úradu budú zariaďované interiéry a vytvárané expozície.

Tento proces, ktorý závisí od rozhodnutí a stanovísk rozličných orgánov štátnej správy, napríklad Regionálneho úradu verejného zdravotníctva či Krajského pamiatkového úradu Košice, ale i ďalších, by mal odhadom trvať asi pol roka.

„Veľmi dôležitým predpokladom pre úspešný proces užívania stavieb je, okrem iného, aj napojenie hradu Krásna Hôrka na verejný vodovod v obci Krásnohorské Podhradie. Toto však bude v plnom rozsahu možné až po tom, ako sa doplní nedostatočná kapacita vody v obci, teda keď bude vybudovaná a skolaudovaná stavba nového vodovodného výtlačného potrubia v dĺžke cca 4 km z Rožňavy do Krásnohorského Podhradia,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SNM Branislav Panis s tým, že múzeum nevie tento proces ovplyvniť a závisí to od obce a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Dôležitá je oprava striech

Okrem iného je potrebné, aby boli pred otvorením hradu definitívne opravené a stabilizované strechy.

„Strechy na Krásnej Hôrke boli po požiari realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú spochybnili viaceré súdno-znalecké statické posudky, na základe ktorých SNM v tejto záležitosti vedie súdny spor s ich projektantom,“ vraví riaditeľka SNM – Múzea Betliar Tímea Mátéová.

Doplnila, že SNM momentálne hľadá čo najlacnejšie a najšetrnejšie riešenie tohto problému.

Obnova Horného hradu

Obnova Krásnej Hôrky by mala pokračovať obnovou Horného hradu. Projektová dokumentácia v štádiu pre stavebné povolenie je ukončená a počas marca plánuje múzeum vybavovať potrebné stanoviská a vyjadrenia k stavebnému konaniu. Následne požiada o stavebné povolenie pre túto časť hradu.

„Projekčné oddelenie SNM v kooperácii so stavebnou fakultou STUBA už pracuje na realizačnej projektovej dokumentácii, ktorá je potrebná pre verejné obstarávanie, ako aj samotnú realizáciu obnovy. Po realizácii tejto časti bude komplexná obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia jeho bezprostredného okolia úspešne ukončená,“ doplnila Mátéová.