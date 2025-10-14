Vojenská pomoc európskych krajín Ukrajine v júli a auguste prudko klesla

Vojenská pomoc európskych krajín Ukrajine v lete prudko klesla, a to napriek nedávnej iniciatíve NATO, v rámci ktorej členské štáty nakupovali americké zbrane a dodávali ich Kyjevu. Uviedol to v utorok Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku.
Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu.
Európske krajiny v júli a auguste poslali alebo vyčlenili na vojenskú pomoc Ukrajine spolu 3,3 miliardy eur, čo zodpovedá priemeru 1,65 miliardy eur mesačne. Ide o 57-percentný pokles v porovnaní s obdobím od januára do júna tohto roka, keď európske krajiny vyčlenili v priemere 3,85 miliardy eur mesačne. Vojenská pomoc zo všetkých krajín klesla v rovnakom období o 43 percent, hoci Kanada na konci augusta oznámila veľký balík pomoci.
Európske krajiny vrátane Veľkej Británie dodali alebo vyčlenili na vojenskú pomoc Ukrajine od začiatku vojny vo februári 2022 do konca augusta 2025 celkovo 83 miliárd eur. Spojené štáty v tom istom období vyčlenili 64,6 miliardy eur.