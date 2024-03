Ženy zarábajú na Slovensku o takmer pätinu menej ako muži. Prečo je tomu tak?

Ženy zarábajú na Slovensku o takmer pätinu menej ako muži, najväčšie rozdiely sú pritom vo finančníctve a v IT sektore. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje menej o 311 eur.

Ako ďalej uvádza analytička WOOD & Company Eva Sadovská na základe údajov zo Štatistického úradu SR, za posledné desaťročie sa tento rozdiel znížil iba minimálne, nakoľko v roku 2013 zarábali ženy o 22,6 % menej ako muži.

Medziročne, teda oproti roku 2021 dokonca prišlo k miernemu nárastu rozdielu platov mužov a žien. „Jedným z dôvodov je kratšia pracovná doba a s ňou súviciaca nižšia suma na výplatnej páske, ktorá sa týka viac žien ako mužov,” dodáva Sadovská.

Priemerné hodinové zárobky

Na podobne veľké platové nerovnosti ale upozorňuje aj Eurostat, ktorý porovnáva priemerné zárobky za hodinu. Podľa týchto dát je rozdiel medzi mzdami mužov a žien takmer osemnásť percent, čo je v rámci EÚ štvrtý najvýraznejší rozdiel.

„Najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien, a to na úrovni 23 až 24 %, je vo veku 35 – 44 rokov. Ženy totiž v určitom veku opúšťajú trh práce v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou a to na niekoľko rokov,“ vysvetľuje analytička. K prehlbovaniu platových rozdielov prichádza práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko rokov.

Dôvody, prečo ženy zarábajú menej ako muži, vysvetľuje aj Európska komisia. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je širší a nespočíva len v diskriminácii v odmeňovaní, zahŕňa veľké množstvo nerovností, ktorým ženy čelia v prístupe k práci, služobnému postupu a odmenám.

Systematicky podhodnotené miesta