Východ Slovenska po zemetrasení. Kryje prípadné škody poistenie?

Na východe Slovenska v pondelok večer pred pol deviatou zaznamenali zemetrasenie. Malo magnitúdo okolo 5 a epicentrum lokalizovali v okrese Vranov nad Topľou.

Otrasy, ktoré trvali pár desiatok sekúnd, hlásili z miest a obcí okresov Prešov, Košice, Humenné, Poprad, Sabinov, Bardejov Humenné, Svidník, Snina, Michalovce, Sečovce, ale aj z Poľska, Ukrajiny a Maďarska.

Zemetrasenie a poistenie

V prípade, ak by zemetrasenie spôsobilo škody na majetku, je dobré tieto poškodenia zdokumentovať. Ako radí riaditeľa Slovenskej akadémie poisťovníctva Eva Stoklásová, poškodení by si mali skontrolovať svoje poistenie bývania, ak také majú. „Ide o to, či rozsah vášho poistenia obsahuje aj zemetrasenie,“ upozorňuje Stoklásová.

Poistné podmienky zemetrasenie definujú ako otrasy zeme, no dôležitý je podľa odborníčky na poistenie stupeň otrasov podľa makroseizmickej stupnice (EMS-98). „Aj napriek tomu, že by ste to nespĺňali, poistnú udalosť nahláste. V konečnom dôsledku môže byť magnitúda vyššia ako odhadovaná,“ informuje Stoklásová.

Poistnú udalosť by poškodení, ktorí majú poistenie, mali čím skôr nahlásiť a pre odpratávanie, či opravy, by si mali vypýtať od poisťovne súhlas. Pre prípad, ak by ešte potrebovala škody obhliadnuť. „To, samozrejme, neplatí v prípade, ak by poškodenia ohrozovali život a zdravie, vtedy je odstraňovanie samozrejmosťou a súhlas nie je potrebný,“ dodala odborníčka.

Poistenie domu alebo bytu

Predstavte si akúkoľvek nepredvídateľnú udalosť, ktorej by ste sa určite chceli vyhnúť. Tie majú jednu vec spoločnú, a to je ich nepredvídateľnosť alebo náhodnosť. S náhodnými udalosťami prichádzajú náhodné výdavky. Ak sa chcete týmto výdavkom vyhnúť alebo ich aspoň obmedziť, preneste riziko na niekoho iného. Na to slúži poistenie, radí Národná banka Slovenska.

V prípade nečakaných udalostí poisťovňa za vás uhradí časť výdavkov, ktoré vzniknú. Samozrejme, nič nie je zadarmo, rovnako tak ani poistenie. Ak chcete riziko preniesť na poistiteľa, musíte mu za to zaplatiť či už formou jednorazového alebo pravidelného poistného. Poistné je suma, na ktorej sa vopred dohodnete a budete ju poistiteľovi uhrádzať.

Poistenie majetku, resp. nehnuteľnosti, patrí do kategórie tzv. neživotného poistenia. Nehnuteľnosť je ohrozená živelnými pohromami ako napríklad záplavy, potopy, požiare, víchrice či zemetrasenie.

Poistenie je vo väčšine prípadov dobrovoľné. Je na vás, či sa proti rizikám poistíte a rovnako sa môžete rozhodnúť, koľko ste za poistenie ochotní zaplatiť. Nečakané a náhodné udalosti sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Nemali by sme preto takéto riziko podceniť.