Vicepremiér Taraba sa prihovára za rodičovský dôchodok, očakáva ešte debatu na koaličnej rade

Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) navrhuje zrušiť súčasnú podobu rodičovského dôchodku.

Sociálne odvody vo výške dvoch percent

Kým v súčasnosti môžu pracujúce deti svojim rodičom na penzii prispieť časťou sociálnych odvodov vo výške 1,5 percenta hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu živnostníka, po novom by mohli svojim rodičom odviesť dve percentá zo zaplatenej dane z príjmov.

Minister práce chce týmto spôsobom získať 315 miliónov eur, ktoré chce použiť na zvýšenie trinástych dôchodkov. Za existenciu rodičovského dôchodku sa prihovára vicepremiér a súčasne minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba.

„Ja som za rodičovský dôchodok hlasoval ako opozičný poslanec,“ uviedol. Podľa neho na osude rodičovskej penzie ešte nie je koaličná dohoda. „Na strane SNS nemáme prijaté rozhodnutie, že sme proti tomu, aby existoval rodičovský dôchodok,“ povedal.

Medzigeneračná solidarita

Na tejto dávke vyzdvihuje to, že zabezpečuje medzigeneračnú solidaritu medzi deťmi a ich rodičmi. Tvrdí, že nevie, či pri rodičovskom dôchodku sú problémom peniaze alebo jeho nastavenie.

„Určite túto debatu na koaličnej rade budeme mať, ale ešte to tak ďaleko nedošlo, vyzerá to, že sa do hĺbky ešte nešlo,“ povedal Taraba. Zdôraznil, že inštitút rodičovského dôchodku je absolútne v poriadku. „Pokiaľ viem, Andrej Danko je priaznivcom rodičovského dôchodku,“ dodal Taraba.

Poslanci strany Smer-SD

Za zavedenie rodičovského dôchodku v súčasnej podobe začiatkom októbra minulého roka hlasovali aj ďalší štyria predstavitelia súčasnej vládnej koalície. Za terajší mechanizmus rodičovskej penzie hlasovali dvaja poslanci za Smer-SD, obaja sa v minulosti zaoberali aj dôchodkami. Ide o Jána Podmanického, ktorý za druhej vlády Roberta Fica šéfoval parlamentnému výboru pre sociálne veci a za tretej Ficovej vlády bol podpredsedom tohto výboru.

Druhým poslancom za Smer-SD je Dušan Muňko, ktorý v rokoch 2008 až 2010 a v rokoch 2012 až 2016 šéfoval Sociálnej poisťovni. Zvyšní dvaja predstavitelia súčasnej vládnej koalície, ktorí pred rokom podporili súčasnú podobu rodičovského dôchodku, sa do parlamentu dostali na kandidátke Slovenskej národnej strany. Filip Kuffa je na evirorezorte štátnym tajomníkom a Štefan Kuffa nastúpil ako štátny tajomník na ministerstvo kultúry.

Zmena výpočtu rodičovských dôchodkov

Zmena výpočtu rodičovských dôchodkov pritom zoberie dôchodcom z ich rodičovských penzií vyše 90 %. Na sociálnej sieti na to upozornil expert na dane, odvody a dôchodky Jozef Mihál. „Nové rodičovské dôchodky budú menej ako desatina doterajšej sumy,“ tvrdí.

Ako príklad uvádza zamestnankyňu s hrubou mzdou 1 000 eur. Ak by sa výpočet rodičovských dôchodkov nezmenil, počas budúceho roka by jej rodičia každý dostali rodičovský dôchodok vo výške 15 eur mesačne, resp. 180 eur za celý rok.

Podľa zámeru rezortu práce sa však rodičovský dôchodok má počítať ako dve percentá z dane z príjmov. Zamestnankyňa z hrubej mzdy 1 000 eur odvedie daň z príjmov vo výške približne 75 eur. Dve percentá z tejto sumy predstavujú 1,5 eura. Po novom tak rodičia tejto zamestnankyne dostanú rodičovský dôchodok 1,50 eura mesačne, resp. 18 eur za celý rok.

„To je tak, keď v dôchodkovom systéme vyhráva ideológia nad zdravým rozumom,“ dodal exminister práce a sociálnych vecí.

Suma rodičovského dôchodku je zastropovaná

Od začiatku tohto roka sa na Slovensku zaviedol rodičovský dôchodok. Dieťa pracujúce na Slovensku môže od začiatku tohto roka odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádza sa pritom z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku je zastropovaná, počíta sa najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

Pri priemernej hrubej mzde za rok 2021 vo výške 1 211 eur maximálny rodičovský dôchodok v tomto roku dosahuje 21,80 eura mesačne pre každého rodiča. Takýto rodičovský dôchodok svojim rodičom môžu dopriať deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 453,60 eura a viac. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.