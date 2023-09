UniCredit Bank mení cenník, zdražie výber z konkurenčného bankomatu a aj vklad hotovosti na pobočke

Banky v tomto roku už niekoľkokrát ohlásili zmenu cenníka k účtom a službám. Od septembra úpravou prešla ČSOB a od novembra upravuje svoj cenník aj UniCredit Bank. Každoročne sa hovorí o zdražovaní služieb bánk. Rozsah zvyšovania cien je zakaždým rozmanitý.

Banky zvyčajne upravujú poplatky za vedenie účtu, za výbery z bankomatov a za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke. Cieľom je odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady. Ak klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom ľahko vyhnúť.

Zmeny v UniCredit Bank sa podľa Finančného kompasu dotknú balíkov služieb k účtom, debetných a kreditných kariet. Poplatky sa zvýšia pri elektronických službách, platobnom styku a vinkulácií.

Bežné účty

V rámci bežných účtov zdražie zasielanie výpisov poštou, a to o euro. Na Slovensku na sumu 5 eur, do zahraničia to bude poplatok 7 eur. Vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie na podnet klienta a vydanie potvrdenia bude za poplatok 250 eur, aktuálne je to ešte suma 100 eur.

V cenníku pribudol poplatok 100 eur + DPH za poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií na účely auditu. Pribudol aj poplatok 30 eur + DPH za vyhotovenie bankového potvrdenia.

Debetné karty

Výber hotovosti v eurách z bankomatov iných bánk na Slovensku a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru zdražie z dvoch eur na tri eurá.

Výber hotovosti z bankomatov inde v zahraničí bude za poplatok 6 eur, aktuálne je to ešte 5 eur. Zmena poplatkov sa vzťahuje aj na všetky balíky služieb, resp. platobné karty, kde táto služba nie je ako súčasť balíčka zadarmo, a to vrátane balíka služieb a platobných kariet, ktoré sú zaradené medzi nepredávané produkty.

Hotovosť

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste budú za poplatok 4 eurá, v súčasnosti sú to ešte 2 eurá.

Vklad triedených mincí nad 100 ks bude od novembra za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 10 eur, aktuálne je to 5 % z prijatej sumy, min. 7 eur.

Vklad netriedených mincí nad 100 ks bude za poplatok 10 % z prijatej sumy, min. 10 eur, aktuálne je to 10 % z prijatej sumy, min. 7 eur.

Výber mincí nad 100 ks bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 10 eur, aktuálne je to 5 % z prijatej sumy, min. 7 eur.

Výmena bankoviek a mincí za iné nominály bankoviek a mincí bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 10 eur, aktuálne je to 5 % z prijatej sumy, min. 7 eur.

Komisionálne spracovanie bankoviek a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch bude za poplatok 2,5 % z prijatej sumy, min. 10 eur, aktuálne je to 2,5 % z prijatej sumy, min. 7 eur.

Banka upravuje aj ďalšie položky. Kompletnú zmenu cenníka je možné nájsť na stránke banky.

Náklady na prevádzku

Poplatky v bankách za služby realizované v pobočkách sú často drahšie než poplatky online bankovníctva. Dôvody sú jednoduché. Prevádzka kamenných pobočiek je nákladnejšia ako prevádzka online služieb. Banky musia platiť za priestory, pokrývať náklady na elektrinu, vodu, údržbu a ďalšie prevádzkové náklady.

Ďalej sú to personálne náklady. V pobočkách pracujú ľudia, ktorí zaisťujú obsluhu zákazníkov a poskytujú finančné poradenstvo. Zamestnanci v pobočke majú svoje mzdy a ďalšie benefity, čo predstavuje náklad pre banky. Naproti tomu online bankovníctvo alebo samoobslužné bankomaty vyžadujú menej personálu a sú tak menej nákladné.

Ak aj niektorí klienti uprednostňujú osobný kontakt a radšej navštevujú pobočky, kde môžu komunikovať a riešiť svoje požiadavky, banky túto preferenciu môžu zvýrazniť tým, že poplatky za služby v pobočkách nastavia vyššie.