Tržby Mattelu už dlhšie prevažne klesajú, zmeniť by to podľa analytika mohol úspech filmu Barbie

Jednou z letných filmových noviniek je film Barbie. V tomto roku sa stal z pohľadu návštevnosti najzárobkovejším. Spoločnosť Mattel si od filmu sľubuje mnoho a ide o jednu veľkú stávku na znovuzrodenie kultovej značky.

Ako povedal analytik XTB Štěpán Hájek, tržby Mattelu totiž až na pandemický boom prevažne klesajú. Úspešné uvedenie filmu pomáha aj napríklad predajcom oblečenia a ďalších produktov napojených na značku Barbie.

Mattel očakáva do konca roka nárast tržieb. To z väčšej časti investori už zacenili do ceny akcií, ktoré od začiatku roka rástli o 18,73 % na 21,24 USD. Väčší úspech filmu však môže priniesť pokojne o ďalší rast akcií.

Bárbie je fenomén

Bábiku Barbie predstavili v roku 1959 a odvtedy sa predala v miliardách kusov. Barbie je však v posledných rokoch kritizovaná za nerealistické zobrazenie ženského tela a za to, že je príliš stereotypná.

Mattel podporil film v komparácii s Warner Bros Discovery aj množstvom ďalších aktivít. Spoločnosť uzavrela zmluvy s viac ako 100 licencovanými partnermi, ktorí budú predávať tovar s motívmi Barbie.

Mattel tiež vytvoril špeciálnu webovú stránku, kde fanúšikovia môžu nájsť informácie o filme a súťažiť o ceny. Predaje by mali podporiť aj masívnu kampaň. Za ňu štúdio Warner Bros Discovery utratilo 150 miliónov dolárov. Na porovnanie, samotný film stál 145 miliónov dolárov.

Vysoký dopyt

Produkty s motívmi Barbie predávajú firmy ako Zara, Primark, Burger King, Forever 21, Gap a ďalšie. Podľa prvých odhadov je dopyt nad očakávania. Presné zmluvy nie sú podľa analytika detailne známe, ale očakáva sa, že Mattel z predaja inkasuje ziskovú maržu až 90 %.

Spoločnosť z licenčných práv očakáva zisk minimálne 130 miliónov dolárov. Samotný film zarobil za necelý týždeň 500 miliónov dolárov a pravdepodobne podľa Hájeka prekoná očakávania o 300 miliónov dolárov viac. Mattel tiež verí, že film podporí predaj bábiky Barbie a ďalších produktov s touto značkou.

Úspech iných

Podobný úspech už v minulosti dokázali zopakovať aj ďalšie spoločnosti. Napríklad pilotné okuliare značky Ray-Ban Toma Cruisa z filmu Top Gun 2 zaznamenali po uvedení filmu 70-percentný nárast dopytu.

Ešte lepšiu odozvu v raste celkových tržieb mal film Lego príbeh z roku 2014. Tržby vtedy rástli o 13 %.

„Na prepísanie filmového úspechu do dopytu po produktoch Barbie si budeme musieť počkať. Od uvedenia filmu sú akcie Mattel o 1,44 % nižšie a to 21,24 dolárov. Pokiaľ však predaje bábik prekonajú očakávania, môže rásť aj ocenenie spoločnosti,“ uzavrel Hájek.