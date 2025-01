Tretina Slovákov si na Nový rok dáva predsavzatie, že bude menej míňať, pravidelne sporiť plánujú viac mladí

Z najnovšieho prieskumu 365.bank vyplýva, že viac ako dve tretiny Slovákov a Sloveniek si každý rok, alebo aspoň niekedy, dávajú novoročné predsavzatia. Popri tých tradičných, ako je zdravšie žiť a jesť, schudnúť, či začať cvičiť, si našinci dávajú aj predsavzatia týkajúce sa financií.

Tretina opýtaných, ktorí si predsavzatia dávajú, chce v ďalšom roku menej míňať, štvrtina plánuje viac sporiť, investovanie však ostáva skôr v pozadí.

Dominuje zdravie a životný štýl

V prípade, že sa ľudia rozhodnú investovať, muži si toto predsavzatie dávajú takmer trikrát častejšie než ženy. Až 41 % populácie vo veku 54 rokov a viac si predsavzatia nedáva a 27 % na naplnenie predsavzatí neplánuje minúť žiadne peniaze.

Slováci a Slovenky si najčastejšie dávajú novoročné predsavzatia, ktoré sa týkajú zdravia a životného štýlu. Podľa prieskumu patria medzi najčastejšie novoročné predsavzatia tie tradičné, ako zdravšie žiť a stravovať sa (53 % opýtaných), začať cvičiť alebo viac cvičiť (51 %) a schudnúť (42 %).

Predsavzatia týkajúce sa zdravšieho životného štýlu a cvičenia sú pritom populárnejšie medzi ľuďmi so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.

Viac ako polovica populácie si dáva aj predsavzatia, ktoré sa týkajú financií. Tretina opýtaných plánuje v roku 2025 míňať menej, pričom štvrtina, predovšetkým mladí do 35 rokov, chce začať pravidelne sporiť. Finančné predsavzatia prevyšujú aj niektoré tradičnejšie, ako napr. prestať fajčiť (15 %), tráviť viac času s rodinou a priateľmi (20 %), alebo nájsť si nové hobby (11 %).

Investovať chcú najmä mladší muži

Investovanie zatiaľ nepatrí medzi priority v predsavzatiach Slovákov a Sloveniek – začať investovať plánuje len 8 % opýtaných. Zaujímavé ale je, že ak si takéto predsavzatie do ďalšieho roka ľudia už dajú, záujem oň prejavuje takmer trikrát viac mužov než žien, najčastejšie znovu mladší, vo veku do 44 rokov.

Prieskum ukázal, že našinci bez ohľadu na to, či si novoročné predsavzatia dávajú, alebo nedávajú, nie sú ochotní na ne veľa míňať (napr. na kúpu bicykla, permanentky do fitness centra, odkladanie určitej sumy na sporenie, vyplatenie partnera po rozchode, pomôcky pre nové hobby, atď).

Viac ako štvrtina (27 %) nie je ochotná investovať nič, ak už do predsavzatí investovať peniaze ochotní sú, najčastejšie ide o sumy do 100 eur (16 %) alebo od 101 do 300 eur (16 %).